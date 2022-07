Rodri de Man City signe un nouveau contrat de cinq ans

Rodri restera à Manchester City jusqu’en 2027. Matt McNulty, Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Rodri a signé un nouveau contrat avec Manchester City, a confirmé le club.

Le milieu de terrain a signé un nouveau contrat de cinq ans qui le maintiendra au stade Etihad jusqu’en 2027.

“Rejoindre City en 2019 est la meilleure décision que j’ai prise dans ma carrière”, a-t-il déclaré. “J’ai adoré chaque seconde. Les fans ont été incroyables avec moi, je me sens totalement soutenu par le Club et le manager me pousse chaque jour.

“Je me suis tellement amélioré en tant que joueur, et je tiens à remercier Pep et tout le personnel des coulisses pour leur aide. Ils sont totalement déterminés à m’aider à devenir le meilleur joueur possible, et j’apprécie leur travail acharné.”

LES PREMIERS JEUX DE MAN CITY 7 août West Ham (A) 13 août Bornemouth (H) 21 août Newcastle (A) 27 août Palais de cristal (H) 31 août Forêt de Nottm (H) 3 septembre Villa Aston (A)

Rodri a remporté deux titres de Premier League depuis son arrivée de l’Atletico Madrid pour 63 millions de livres sterling.

Il a succédé à Fernandinho en tant que milieu de terrain central préféré de Pep Guardiola, mais pourrait faire face à une concurrence supplémentaire pour sa place la saison prochaine après la capture de 42 millions de livres sterling de Kalvin Phillips de Leeds United cet été.

“Nous avons eu beaucoup de succès depuis que je suis arrivé ici, ce qui me rend très fier”, a ajouté Rodri. “Mais pour être honnête, ce succès m’a rendu encore plus avide de moi. Une fois que vous commencez à gagner de gros titres, vous ne voulez plus vous arrêter.

“City, je pense, m’offre les meilleures chances de gagner des trophées et c’est pourquoi je suis si heureux de rester ici plus longtemps.”