Rodman brille alors que l’USWNT bat le Pays de Galles lors de l’envoi de la Coupe du monde

SAN JOSE, Californie – L’équipe nationale féminine des États-Unis a conclu ses préparatifs pour la Coupe du monde avec une victoire 2-0 contre le Pays de Galles.

Les États-Unis ont dominé la procédure en termes de possession, mais ont eu du mal à briser une défense obstinée du Pays de Galles. Il a été laissé à Trinity Rodman, remplaçante en deuxième mi-temps, de faire la différence, marquant une paire de buts en deuxième mi-temps sur le banc. La première est survenue à la 76e lorsqu’elle a réalisé une première finition après un excellent jeu de liaison de Lynn Williams et Sophia Smith. Elle a doublé son total, ainsi que l’avance américaine, 11 minutes plus tard avec une finition puissante.

Les Américains ouvriront la Coupe du monde le 21 juillet contre le Vietnam.

Réaction rapide

1. Rodman nous donne un look différent

On pensait que le rôle de Rodman dans cette équipe américaine était principalement sur l’aile, mais en l’absence de remplaçant dédié au partant présumé Alex Morgan, l’attaquante du Washington Spirit a plaidé pour plus de temps de jeu. Après être entrée dans le match à la mi-temps pour Alex Morgan, Rodman a fourni plus d’une présence physique en haut avec ses courses tranchantes et sa capacité à battre les défenseurs gallois. Et elle s’est avérée être au bon endroit au bon moment pour s’accrocher à l’alimentation centrale de Smith avant de montrer son tir féroce pour le deuxième but.

Trinity Rodman des États-Unis célèbre le but avec Sophia Smith lors de la seconde moitié d’un match amical international contre le Pays de Galles le 09 juillet 2023. (Photo de Brad Smith/USSF/Getty Images pour l’USSF)

Ce fut une performance qui apportera de la confiance à Rodman et un certain réconfort à l’entraîneur-chef Vlatko Andonovski. Le manager américain a encore des questions à répondre sur son milieu de terrain (plus à ce sujet plus tard) et un manque de profondeur au centre du dos. Mais maintenant, au moins, il aura un peu plus confiance en ses options en haut.

2. La profondeur est payante face à la solide défense du Pays de Galles

Les jeux d’adieu doivent souvent être accompagnés d’une forte dose de perspective. La santé est de la plus haute importance, et ce match a vu Andonovski gérer les minutes pour Julie Ertz et Rose Lavelle. Il y a aussi un désir de ne pas trop en dire en termes de tactique, en gardant de telles rides pour les jeux qui comptent. Cela peut expliquer pourquoi les matchs d’envoi dans le passé ont été un peu décevants, avec la victoire 1-0 contre le Mexique en 2011 et le match nul 0-0 avec la Corée du Sud. Les États-Unis n’ont atteint la finale qu’en 2011 et ont tout remporté en 2015.

Pour ces raisons, combinées à l’absence du Pays de Galles et du milieu de terrain d’OL Reign Jess Fishlock, ce fut une surprise totale de voir les Américains lutter dans le tiers offensif. Les États-Unis ont été totalement dominants sur le ballon, détenant un énorme avantage de 75-25 en possession du ballon en première mi-temps et n’accordant au Pays de Galles que 32 touches dans la mi-temps offensive au cours de la même période. Mais le Pays de Galles se contentant de s’effondrer, la domination de l’équipe locale s’est rarement traduite par des opportunités de but claires. Alyssa Thompson et Smith ont pu s’isoler parfois, mais le produit final en termes de livraison et de tirs au but faisait défaut. Crystal Dunn a également atteint la ligne de fond avec régularité, mais n’a pas pu délivrer la passe pour débloquer la défense du Pays de Galles.

Les coups de pied arrêtés se sont avérés plus fructueux, mais les têtes d’Andi Sullivan et d’Ashley Sanchez ont raté la cible. Une balle tirée du jeu ouvert a trouvé Lindsey Horan dans la surface à la 11e minute, mais sa tête a été sauvée par la gardienne galloise Olivia Clark.

La seconde mi-temps a connu la même chose alors même que les États-Unis augmentaient la pression. Une tête d’Alana Cook d’un corner à la 68e minute a été dégagée de la ligne par l’attaquant du Pays de Galles Kayleigh Green. Mais l’un des avantages des États-Unis est leur profondeur incomparable, et cela s’est avéré être la différence sur le vainqueur à la 76e minute. Williams a trouvé Smith dans l’espace – l’une des rares fois de la journée où les États-Unis se sont retrouvés derrière la défense du Pays de Galles – et sa passe a permis à Rodman de terminer dans un filet ouvert. Rodman a de nouveau marqué avec trois minutes de temps réglementaire restant pour ranger le match.

3. Les absences d’Ertz et de Lavelle sont-elles préoccupantes ?

Toute la semaine, le camp américain a assuré que l’état de santé d’Ertz n’était pas inquiétant, même si elle avait été tenue à l’écart de l’entraînement de vendredi. Dimanche, elle n’a pas du tout vu le terrain.

Ce jour-là, cela n’avait pas vraiment d’importance. Les États-Unis possédant le ballon, Sullivan a opéré comme un seul pivot, permettant à Horan d’avancer dans l’attaque. Mais on a le sentiment que lorsque la Coupe du monde commencera, le milieu de terrain américain devra faire face à des tests plus sévères. Il y a aussi le fait qu’Ertz fait partie de ceux qui devraient fournir une certaine profondeur au centre de la défense. Si elle ne peut pas y aller, cela laisse les États-Unis encore plus minces à l’arrière.

Il y a aussi des inquiétudes quant à la capacité des États-Unis à briser un bloc bas. Certes, c’est quelque chose que les équipes du monde entier ont du mal à combattre, et il convient de noter que le but gagnant est venu sur une rare opportunité de transition. Contre une défense organisée du Pays de Galles, les États-Unis ont eu du mal, Sanchez en particulier n’ayant pas beaucoup d’impact. Les États-Unis peuvent s’attendre à voir la même chose lors du premier match du tournoi contre le Vietnam. Tout cela met en évidence le besoin de Lavelle de retrouver la santé, au moins à temps pour les dernières étapes du tournoi.