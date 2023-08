Rodgers repart gagnant avec le Celtic

Brendan Rodgers a pris un bon départ avec son ancien club Celtic. L’entraîneur nord-irlandais avait précédemment quitté l’équipe écossaise au profit de Leicester City en 2019. Cependant, après un séjour de quatre ans dans les East Midlands, Rodgers a été réembauché au Celtic cet été.

Les fans du Celtic n’ont pas exactement donné à Rodgers un envoi réconfortant en 2019. Certains supporters ont même apporté une bannière dans le stade cette saison qui disait: «Vous avez échangé l’immortalité contre la médiocrité. Jamais un Celte, toujours un imposteur. Néanmoins, le manager est maintenant revenu pour essayer de guider à nouveau le Celtic vers la gloire.

Héberge un trio de buts nets dans la période d’ouverture

Les Hoops ont donné à leur ancien entraîneur une victoire 4-2 contre le comté de Ross samedi. La victoire assez confortable s’est pour l’essentiel réglée en première mi-temps. David Turnbull a converti sur place à la 17e minute du match. Kyogo Furuhashi a ensuite ajouté une deuxième frappe avant que Turnbull ne marque un autre but à quelques minutes de la pause de la mi-temps.

Le comté de Ross a marqué un but à la 60e minute, mais le Celtic a retrouvé son coussin de trois buts 13 minutes plus tard. Furuhashi a préparé Matt O’Riley pour le quatrième et dernier score de l’équipe. James Brown a ensuite marqué un but de consolation tard dans le temps additionnel pour terminer le match à 4-2.

Rodgers espère voir plus de sa défense celtique dans un avenir proche

Après le match, Rodgers a affirmé vouloir plus de ses joueurs. Malgré le score, le Celtic ne semblait pas encore tirer sur tous les cylindres. « Nous avons mis du temps à démarrer, puis j’ai pensé que nous avions passé de très bons moments avec le ballon, mais nous devons être bien meilleurs contre le ballon », a déclaré Rodgers dans son interview d’après-match.

« Nous avons encaissé deux buts où nous devons être meilleurs et quelques demi-occasions, surtout en première mi-temps. Ce ne sera jamais parfait. Ce qui est important, c’est de gagner et quand on a bien joué on a montré de grands moments et collectivement on va s’améliorer.

Rodgers et son équipe se rendront ensuite à Aberdeen pour leur deuxième match de la campagne en Premiership écossaise. Les Dons ont terminé loin troisième de la division la saison dernière derrière le Celtic et les Rangers.

Crédit photo : IMAGO / PA Images