Rodgers, Lawrence et Jones parmi les QB de la NFL “sous la contrainte” au cours de la semaine 18

Semaine 18 du NFL la saison débute samedi avec un double en-tête avant qu’une série de confrontations avec de grandes implications en séries éliminatoires ne se déroulent dimanche.

Se dirigeant vers toute l’action, Chris Brossard a un œil sur un trio de quarterbacks dans sa dernière liste “Under Duress”.

Voici la “ Tout d’abord ” Les trois meilleurs signaleurs de l’hôte qui, selon lui, doivent intensifier leurs efforts ce week-end.

Quels QB de la NFL sont sous la contrainte d’entrer dans la semaine 18?

3. Mac Jones, Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Les perspectives : Jones and Co. affrontera les Buffalo Bills, champions de l’AFC Est, lors de la semaine 18 (dimanche, 13 h HE). Les Patriots peuvent décrocher la troisième place de joker de l’AFC avec une victoire. Jones a complété 65,2 % de ses passes cette saison pour 2 754 verges.

Les pensées de Broussard : “Je pense que nous pouvons tous être d’accord [has] été une mauvaise saison pour Mac – un peu décevant. Onze touchés, huit interceptions. Pas de grands chiffres. Dominé pendant un tronçon par Bailey Zappe. … Si Mac Jones peut se rendre à Buffalo ce week-end et remporter la victoire de la Nouvelle-Angleterre, en les faisant participer aux séries éliminatoires – il aura mené les Patriots à deux apparitions en séries éliminatoires au cours de ses (premières) deux saisons. Je pense que les gens considéreraient cela comme un élément positif et diraient: “Vous savez quoi, c’était difficile pour lui cette année parce qu’il avait un défenseur comme coordinateur offensif.” Avec le bon coordinateur offensif, Mac est toujours notre gars. D’un autre côté, s’ils perdent et ne se qualifient pas pour les séries éliminatoires, la Nouvelle-Angleterre pourrait être dans le business QB cette intersaison.”

Patriots de la Nouvelle-Angleterre NE +7,5

+260

o43.5

Billets de Buffalo BUF -7.5

-357

u43.5



2. Trevor Laurent, Jaguars de Jacksonville

Les perspectives : Les Jaguars affronteront les Titans du Tennessee lors de la semaine 18 (samedi, 20 h 15 HE), et le vainqueur remportera la première place de l’AFC Sud. Jacksonville peut toujours participer aux séries éliminatoires au troisième rang avec une défaite contre les Titans si les Patriots, les Dolphins et les Steelers perdent également lors de la semaine 18. Lawrence a complété 66,5% de ses passes cette saison pour 3 901 verges, 24 touchés et seulement huit interceptions. Il a également ajouté 294 verges et cinq scores au sol.

Les pensées de Broussard : “J’aime Trevor Lawrence. … Il les a menés à quatre victoires consécutives. Excellent travail. Six victoires lors de ses huit derniers matchs. Excellent travail, mais vous devez conclure l’affaire. Ce week-end, vous avez le Tennessee – qui est en chute libre [having] perdu six matchs consécutifs – à domicile. Ils annoncent leur troisième quart-arrière consécutif Joshua Dobbs. Aucune raison pour que vous ne gagniez pas. Aucune excuse pour ne pas gagner et mener Jacksonville aux séries éliminatoires, alors tu dois aller de l’avant et le faire Trevor.”

Titans du Tennessee DIX +6,5

+210

o40

Jaguars de Jacksonville JAX -6.5

-278

u40



1. Aaron Rodgers, Emballeurs de Green Bay

Les perspectives : Les Packers peuvent décrocher la troisième place de joker de la NFC lors de la semaine 18 avec une victoire sur les Lions de Detroit (dimanche, 20 h 20 HE). De l’autre côté, les Lions décrocheraient cette troisième place de joker avec une victoire et une défaite des Seahawks de Seattle. Rodgers a complété 64,7% de ses passes pour 3 490 verges, 25 touchés et 11 interceptions.

Les pensées de Broussard : “Il me fait bien paraître parce que pendant la pré-saison, j’ai choisi les Packers pour atteindre le Super Bowl. Il garde l’espoir, alors je te crédite Aaron, mais voici [the thing]. Je n’ai pas aimé le tour d’honneur après leur victoire la semaine dernière. Vous n’avez pas terminé l’affaire, vous n’avez pas terminé le travail, et Detroit est une équipe légitime. Maintenant, vous les avez à la maison, vous les avez à Lambeau, votre défensive joue bien, vos porteurs de ballon jouent bien. C’est sur toi, Aaron. … Je pense qu’il y parvient, mais la pression est forte. Il est sous la contrainte.”

Lions de Détroit DET +4,5

+175

o49

Emballeurs de Green Bay Go -4.5

-227

u49



