Rodgers ferait monter Arsenal d’un niveau – il est bien meilleur que Arteta

Dans la salle de conférence d’Arsenal, une session de questions-réponses dans ce sens doit être organisée d’ici la fin de la saison.

‘Où sommes-nous? Nous sommes moyens.

‘Où voulons-nous être? Nous voulons être une élite.

«Comment combler le fossé pour y parvenir? Nous embauchons Brendan Rodgers.

Le patron de Leicester serait un bien meilleur choix pour Arsenal que Mikel Arteta.

En fait, il conviendrait parfaitement.

Son expérience en tant que coach de développement dynamiserait les progrès d’Emile Smith Rowe et de Bukayo Saka.

Et, ayant géré Liverpool et le Celtic, il sait exactement ce qu’il faut pour être dans de grands clubs et comment gérer les pressions uniques qu’ils présentent.