Rodgers et les joueurs de la NFL exhortent la ligue à éliminer le gazon et à opter pour l’herbe

Aaron Rodgers a touché le sol dans tous les stades de la NFL sauf un. Et tandis que la « toundra gelée » de Lambeau Field a livré sa part de bosses et d’ecchymoses, les sites avec du gazon artificiel ont été encore plus durs pour le corps de Rodgers, âgé de près de 39 ans.

“Je pense qu’il est temps de passer à toute l’herbe dans toute la ligue”, a déclaré le quadruple MVP mardi, faisant écho à un sentiment croissant qui est devenu un sujet de discussion majeur dans la NFL.

Le président de l’Association des joueurs, JC Tretter, a appelé six sites à changer immédiatement leurs surfaces de jeu le week-end dernier, affirmant que le gazon artificiel de ces stades entraînait des taux de blessures plus élevés lorsque l’on compare les blessures sans contact et les blessures aux membres inférieurs comme les entorses aux chevilles et les ligaments du genou déchirés.

Des joueurs de Seattle à Miami, de la Nouvelle-Angleterre à Los Angeles, ont fortement soutenu Tretter. Rodgers, 10 fois quart-arrière du Pro Bowl de Green Bay qui a joué dans tous les stades sauf à Las Vegas, pense qu’il existe un moyen pour la ligue de passer rapidement à l’herbe.

“Beaucoup d’argent dans cette ligue”, a-t-il déclaré. « C’est une question de coût. Je ne sais pas combien cela coûterait. … Mais la ligue se porte plutôt bien.

Rodgers pense-t-il que cela se fera?

“Non, honnêtement”, a-t-il dit. «Je n’ai pas beaucoup de confiance quand il s’agit de la ligue qui prend cette décision sans une sorte de grand vote et de reproches de la part de certains propriétaires qui ne veulent pas dépenser l’argent. … Ce serait mettre votre argent où votre bouche est si la sécurité des joueurs est importante.

La NFL n’a pas reconnu le besoin de nouveau gazon. Jeff Miller, vice-président exécutif des communications, des affaires publiques et de la politique de la NFL, a déclaré samedi dans un communiqué que les taux de blessures étaient à peu près les mêmes sur l’herbe et le gazon.

Les données fournies par la ligue ne distinguaient pas les trois types de gazon utilisés : monofilament, bifibre et film refendu. Tretter s’est spécifiquement opposé aux surfaces de film découpé utilisées à Cincinnati, Detroit, Indianapolis, Minnesota, La Nouvelle-Orléans et New York.

Les joueurs ont répété l’appel de Tretter, et même quelques entraîneurs ont rejoint la poussée.

“Je préfère le gazon naturel”, a déclaré l’entraîneur des Chiefs de Kansas City, Andy Reid. «J’ai écouté toutes les études, les études de densité, j’ai vu tous les différents composés qu’ils ont mis là-dedans. J’aime toujours l’herbe.

La plupart des joueurs le font aussi.

« Vous sentez en quelque sorte la différence lorsque vous courez », a déclaré le porteur de ballon des Vikings du Minnesota Dalvin Cook. « Si nous pouvons le réparer, réparons-le. Créons l’atmosphère la plus sûre pour que nous allions jouer. »

Le receveur de Detroit Amon-Ra St. Brown a ajouté : « Je préfère jouer sur l’herbe. C’est plus indulgent, plus naturel, et ça donne juste l’impression que c’est mieux. Il se sent mieux sur mes articulations, mes chevilles et ainsi de suite.

La sécurité des Jaguars de Jacksonville, Rayshawn Jenkins, a appelé le gazon artificiel l’équivalent de jouer dans un parking, en disant: «Je me fais claquer sur le béton. Ça ne sent pas bon.

L’ailier rapproché des Panthers de la Caroline, Tommy Tremble, a vu son coéquipier Donte Jackson se déchirer le tendon d’Achille à la maison – la dernière d’une série de blessures de fin de saison subies sur le gazon.

“Les gars se blessent terriblement à cause de ça”, a déclaré Tremble. “J’en comprends la convivialité, mais c’est une entreprise d’un milliard de dollars, et je pense que là où nous devrions investir l’argent devrait être pour les joueurs, car si nous avons des terrains en herbe et que nous pouvons continuer à jouer, l’argent continue d’affluer. Vous voir des gars vedettes tomber tout le temps à cause de cela.

Les Panthers ont déjà exhorté le propriétaire David Tepper à passer à l’herbe pendant l’intersaison. Bien sûr, cela coûte plus cher à long terme, mais les progrès technologiques ont rendu les champs d’herbe plus tolérants à toutes les conditions observées dans la NFL : chaleur, froid, humidité et sécheresse. Deux sites intérieurs – en Arizona et à Las Vegas – ont des champs d’herbe qui peuvent être roulés au soleil.

Quatorze des 30 sites de la NFL utilisent encore une version de gazon synthétique. Le Hellas Matrix Turf utilisé à Dallas, Houston et Los Angeles est largement considéré comme le meilleur. Il est créé à l’aide d’une fibre monofilament texturée et torsadée.

Le film fendu, quant à lui, a des brins tranchés qui forment une forme en nid d’abeille. Il résiste bien à une utilisation fréquente, mais le problème est de savoir si les crampons se coincent dans les nids d’abeilles.

“Ils n’ont pas un mauvais champ dans cette ligue, mais il y a de meilleurs champs”, a déclaré Julian Love, le gardien des Giants de New York. « Il y a un type de gazon qui s’est avéré meilleur. Il se trouve que nous jouons sur le gazon le plus bas de la ligue, vous voulez donc voir ces normes augmenter.

DJ Reader, plaqueur de nez des Bengals de Cincinnati, a ajouté: «Je sais qu’après avoir subi une intervention chirurgicale, et quand je vais là-bas et que je joue sur des terrains en gazon, c’est différent. C’est beaucoup plus martelant. J’ai beaucoup plus mal après les matchs.

Tretter, un centre de longue date de la NFL qui a joué à Green Bay et à Cleveland, a commencé sa campagne anti-gazon artificiel il y a deux ans après que l’entraîneur des 49ers de San Francisco Kyle Shanahan et les joueurs se soient inquiétés du gazon du MetLife Stadium dans le New Jersey.

L’ailier défensif Nick Bosa, le quart-arrière Jimmy Garoppolo, le plaqueur défensif Solomon Thomas et les porteurs de ballon Raheem Mostert et Tevin Coleman ont tous subi des blessures au bas du corps ce jour-là.

Thomas, par coïncidence, joue maintenant pour les Jets. Il était parmi ceux qui appelaient à un changement immédiat.

“Personne ne connaît mieux que nous les coups que nos corps prennent sur le gazon – les joueurs”, a posté Thomas sur Twitter. « Le sport est assez violent. Nous ne devrions pas non plus subir plus de dégâts sur le terrain.

Toutes ces blessures des 49ers ont suscité un examen impliquant des représentants de la NFL, de la NFLPA, du MetLife Stadium, des Jets, des Giants, du fabricant de gazon et d’un inspecteur de terrain indépendant. Ils ont conclu que le terrain respectait toutes les normes et tous les protocoles applicables aux surfaces NFL.

Deux ans plus tard, Tretter – maintenant avec des joueurs comme Rodgers derrière lui – insiste sur le fait que les normes doivent être relevées.

“En tant que joueurs, nous avons un message simple pour la ligue : arrêtez avec les paroles en l’air, arrêtez avec les médias, arrêtez de faire semblant de vous en soucier”, a-t-il déclaré. “Et si vous vous en souciez réellement, prenez les mesures concrètes pour résoudre les problèmes que notre syndicat a identifiés, en particulier les problèmes avec lesquels vous êtes réellement d’accord.”

Les rédacteurs sportifs AP Dave Campbell, Tom Canavan, Kyle Hightower, Larry Lage, Brett Martel, Steve Megargee, Charles Odum, Steve Reed, Andrew Seligman, Dave Skretta, Mitch Stacy, Dennis Waszak et Tom Withers ont contribué à ce rapport.

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl et https://twitter.com/AP_NFL

Mark Long, l’Associated Press