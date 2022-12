Roderick Pierce III de Brother Rice réalise un rêve et s’engage pour le Michigan – Shaw Local

Roderick Pierce III a toujours rêvé de jouer au football universitaire sur la plus grande scène du Big Ten dès son plus jeune âge.

Le joueur de ligne défensive Brother Rice réalisera ses rêves en jouant sans doute sur l’une des plus grandes scènes du pays après son engagement au Michigan mardi.

“Maintenant, je peux jouer pour les champions actuels du Big Ten”, a déclaré Pierce. « La boucle a été bouclée pour moi. J’en apprécie chaque minute.

Le voyage de Pierce à Ann Arbor a commencé après que le Wisconsin a limogé l’entraîneur-chef Paul Chryst début octobre. Pierce a rouvert son recrutement peu de temps après et des écoles comme l’État du Michigan, Auburn et le Texas ont proposé le senior après le licenciement, mais le Michigan a été le premier à proposer le 20 octobre.

Il a visité le Michigan fin novembre et a commencé à ressentir un lien avec le personnel d’entraîneurs. L’atmosphère et la scène du programme de renommée nationale ont fait une impression sur Pierce, mais il a été plus impressionné par les universitaires hautement qualifiés.

Pierce s’est désengagé du Wisconsin la veille de l’annonce par les Badgers de l’embauche de Luke Fickell comme nouvel entraîneur et a décidé qu’il voulait annoncer entre le Michigan et l’Illinois le jour de son 18e anniversaire mercredi, une semaine avant le premier jour de signature.

Pierce a lutté avec la décision après avoir visité Champaign le week-end dernier. Il avait l’impression que ce serait un choix facile d’aller dans l’Illinois à cause de leurs universitaires et beaucoup de ses amis y sont également allés, mais finalement tout indiquait le Michigan. Il s’est engagé lorsque l’entraîneur-chef du Michigan, John Harbaugh, s’est rendu chez lui mardi.

“Ils concourent à un niveau élevé”, a déclaré Pierce. “Ce sont les champions en titre du Big Ten, ils ont été aux [College Football Playoffs]. Je veux aller quelque part où je peux gagner. J’aime gagner.

La saison senior de Pierce a contribué à impressionner le Michigan. Il a terminé avec 58 plaqués au total, 3,5 sacks et 19 plaqués pour perte, ce qui lui a valu le co-ligneur bleu CCL / ESCC de l’année et les honneurs de toutes les conférences.

L’entraîneur de première année de Brother Rice, Casey Quedenfeld, a été impressionné par la croissance de Pierce sur et en dehors du terrain. Pierce a rapidement adopté la nouvelle défense de Quedenfeld et a aidé à mener son équipe aux quarts de finale de classe 7A où les Crusaders ont perdu contre le mont Carmel.

Quedenfeld pense que le jeu de Pierce et son envergure de 6 pieds 8 pouces auraient bien évolué partout où il aurait choisi d’aller, mais il sait que l’éthique de travail de Pierce sur le terrain et en classe le conduira à réussir au Michigan.

“Il n’y a rien de mieux que lorsqu’un jeune homme se concentre sur quelque chose et que les deux côtés de l’étudiant-athlète le font correctement”, a déclaré Quedenfeld. “Je suis ravi pour lui.”

Pierce est ravi d’avoir terminé le processus de recrutement, mais sait que le travail n’est pas terminé. Il a dit qu’il apprécierait le reste de l’année senior, mais il est motivé pour continuer à s’améliorer afin qu’il puisse avoir un impact au Michigan lorsqu’il arrivera cet été.

“Je suis plus motivé que jamais”, a déclaré Pierce. « Je veux jouer, je vais au Michigan pour jouer. Je veux contribuer à l’équipe et je suis compétitif, donc je suis prêt à concourir. Je suis super motivé.