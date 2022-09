Après le meurtre de PnB Rock, Roddy Ricch dénonce la violence insensée à Los Angeles en Californie.

Los Angeles a toujours eu le crime et la violence comme tous les autres grands en Amérique, mais ces dernières années, la violence insensée dans la ville a fait la une des journaux nationaux en raison des personnes ciblées. Après le meurtre du rappeur PnB Rock, d’autres artistes tels que Fat Joe ont affirmé qu’être rappeur était le travail le plus dangereux d’Amérique. Le meurtre de PnB Rock survient quelques années seulement après que Nipsey Hussle a été assassiné devant son propre magasin à Los Angeles.

Roddy Ricch aborde la violence insensée à Los Angeles, dit que bientôt personne ne sera laissé à prendre ou à tuer

Roddy Ricch est un natif de Los Angeles né et élevé à Compton, en Californie, et dénonce la violence insensée dans la ville. Sur Instagram, il a abordé la violence et a même commencé à admettre qu’il s’occupait généralement de ses affaires, mais qu’il voulait toujours parler.

“LA! Habituellement, j’essaie de m’occuper de mes affaires et de laisser le monde tourner, mais nous devons faire mieux », a écrit Roddy, 23 ans. « C’est trop de violence insensée. Trop d’opportunités et de motivation pour prendre des choses pour lesquelles d’autres personnes travaillent dur. C’est trop de vie à vivre pour enlever celle de quelqu’un d’autre. J’aime ma ville mais on ne peut pas continuer à sortir comme ça. Avant que vous ne vous en rendiez compte, il ne restera plus personne à prendre ou à tuer.

Roddy a terminé son message en déclarant qu’il doit y avoir de meilleures façons de chasser les rêves parce que la violence transforme tout en “tous les cauchemars”. Vous pouvez lire son message ci-dessous.