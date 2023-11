Roddy Gayle Jr. et Zed Key Spur Ohio State remportent une victoire 79-73 contre l’opprimé inflexible d’Oakland

Au cours des 31 premières minutes d’action contre Oakland, Ohio State a mené pendant un total de 61 secondes.

Les Golden Grizzlies ne sont pas entrés dans la Value City Arena intimidés et se sont autant présentés avec une défense solide et une solide performance de tir à distance en première mi-temps.

Pour éviter un bouleversement déchirant lors de l’ouverture de la saison, les Buckeyes avaient besoin de quelqu’un pour prendre les choses en main. Cet homme était Roddy Gayle Jr.

ÉQUIPE 1 2 FINAL ÉTAT DE L’OHIO 34 45 79 OAKLAND 35 38 73

Alors que l’Ohio State menait 52-47, Gayle s’est lancé dans une série personnelle de 9-0 pour donner aux Buckeyes une avance qu’ils n’ont jamais abandonnée, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’autres moments de tension.

Oakland a réduit l’avance de l’Ohio State de deux scores à un à cinq reprises au cours des sept dernières minutes, voyant l’écart aussi proche que 76-73 avec 22 secondes à jouer.

Mais entre les efforts de Gayle, Bruce Thornton et Zed Key, qui ont chacun marqué exactement 17 points, les Buckeyes ont survécu à la tentative surprise des Golden Grizzlies 79-73.

Le garde Jack Gohlke a ouvert la voie à Oakland, marquant 18 points, tous sur 3 points.

Ohio State a dépassé Oakland 42-30, mais les Golden Grizzlies ont réussi 40 pour cent de leurs tirs en profondeur, contre 28 pour cent pour les Buckeyes. Cependant, l’Ohio State a dominé Oakland de 46 à 39 pour cent au total sur le terrain.

Première moitié



Il a fallu près de 18 minutes aux Buckeyes pour obtenir leur première avance lundi.

Un turnover n’est jamais de bon augure pour ouvrir une mi-temps, et c’était le résultat de la possession d’ouverture de l’Ohio State. Bientôt, les Buckeyes menaient 6-0 contre Oakland après une paire de trois contestés par les gardes Jack Gohlke et Blake Lampman.

L’offensive de l’Ohio State est restée sur la glace pendant un certain temps par la suite. Il a ouvert 2 sur 10 depuis le sol alors qu’Oakland prenait une avance de 11-5. Puis ce fut au tour de la défense de lutter.

Alors que Jamison Battle a marqué ses trois deuxièmes paniers et que Scotty Middleton a fait preuve d’une certaine ardeur pour se mettre en première position pour marquer ses deux premiers paniers en tant que Buckeye, les Golden Grizzlies ont marqué cinq buts d’affilée pour conserver une avance de 21-14 avec moins de 12 minutes à jouer. dans la période.

Cependant, avant une paire de lancers francs qui ont donné l’avantage à Oakland, Zed Key a réalisé un jeu qui a mis le feu aux poudres pour le public de la Value City Arena. Un vol a conduit à une pause rapide pour les Buckeyes et Dale Bonner a trouvé le centre près du bord. Key l’a claqué à la maison et a fait sa célébration « surélever le toit » pour générer le pop le plus fort des fans de Buckeye jusqu’à présent dans la soirée.

Deux autres dunks de Felix Okpara ont suscité des réactions similaires, un à l’arrière d’un alley-oop de Roddy Gayle, mais cela n’était toujours pas suffisant pour tirer les Buckeyes même jusqu’à ce qu’il reste 2:41 en première mi-temps. Un tir en crochet de Key sur une quatrième chance a égalisé à 31.

Finalement, c’est Bruce Thornton qui a donné à Ohio State sa première avance de la soirée, en réussissant un triple de l’aile droite pour porter le score à 34-33 Buckeyes avec 2:05 à jouer en première mi-temps. Un saut rapide en réponse de Trey Townsend et une fin de période lente ont cependant donné une avance de 35-34 à Oakland à la mi-temps.

Les deux équipes ont fait face à des problèmes de fautes en bas, alors qu’Okpara a commis deux fautes et a raté les cinq dernières minutes de la mi-temps, puis Key a décroché sa deuxième à quatre minutes de la fin du match. Townsend, le meilleur buteur d’Oakland il y a un an, a fait de même.

Il a été surpassé par son compatriote Chris Conway et son remplaçant Aundre Polk, qui ont chacun récolté trois rencontres.

Oakland a tiré 50 pour cent sur trois en première mi-temps, un facteur important qui a contribué à ses premiers succès.

Deuxième partie



ÉTAT DE L’OHIO STATUT OAKLAND 79 POINTS 73 24-52 ans (46%) MGF-FGA (PCT.) 24-61 ans (39%) 7-25 (28%) 15h-3PA (PCT.) 14-35 ans (40%) 24-30 (80%) FTM-ALE (PCT.) 11-15 ans (73%) 13 CHIFFRE D’AFFAIRES 9 42 REBONDS TOTALS 30 13 REBONDS OFFENSIFS 11 29 REBONDS DÉFENSIFS 19 30 POINTS DE BANC 19 3 BLOCS 0 4 VOLES 5 14 ASSISTE 12

Peu de temps après avoir commis un revirement brutal alors qu’il rentrait sans contestation, Okpara a commis sa troisième faute du match. Guard Tone Hunter a réussi un triple pour Oakland et il menait 40-36 avec 17:37 à jouer.

Une séquence de 2 :20 sans panier a été interrompue par un 3 de Middleton pour réduire l’avance à 42-41, mais Oakland a continué à contrer avec un lay-up de Hunter pour en faire un match de 44-41. Middleton a répondu avec une autre marque à distance pour égaliser le score à 44-44 avec 13:09 à jouer.

Cela a saigné dans 3 matchs consécutifs en conserve pour Oakland, le premier du garde DQ Cole et le second de Gohlke. Les Golden Grizzlies menaient 50-44.

Après un échange de paniers, Gayle a pris un moment les commandes.

Suite à un sauteur avec un flotteur propre juste à l’extérieur de la peinture, Gayle est devenu le destinataire d’un flux alley-oop de Bruce Thornton.

Puis, lors d’un entraînement vers le panier, Gayle a commis une faute de Conway qui l’a retiré du match, car c’était sa cinquième. Bien sûr, il a également réussi le tir et a converti le lancer franc suivant pour porter le score à 56-52 Ohio State avec 7:58 à jouer.

Polk a suivi Conway en commettant une faute 26 secondes plus tard.

Le tour de star de Key suivit. Son mouvement post-spin s’est avéré une arme mortelle contre Oakland, car il l’a utilisé pour se libérer pour un chelem et un autre soulèvement du toit qui a porté le score à 60-54 avec 7:03 à jouer.

Gayle a répondu à un trois de Gohlke avec son propre flotteur, Gohlke a frappé un autre triple et Key a utilisé la même rotation pour se procurer un autre dunk, cette fois avec un et-un et une célébration au pistolet sur le banc de l’Ohio State qui a attiré un rauque. réaction de la section étudiante voisine. Key a réussi deux lancers francs après un rebond défensif peu de temps après pour porter le score à 67-60 Ohio State avec 5:19 à jouer.

Pourtant, les Golden Grizzlies ont continué à avancer. Gohlke a couronné une série miniature de 7-1 avec son sixième panier à 3 points du match et a réduit l’avance des Buckeyes à 68-67.

Thornton a capté une passe grande ouverte dans le coin gauche alors que l’Ohio State courait sur le sol pour sa prochaine possession et a réussi un triple pour prolonger l’avantage à 71-67 avec 2:05 à jouer.

Et encore une fois, Oakland ne mourrait tout simplement pas. Cinq lancers francs effectués sur une longue période ont porté le score à 76-70, mais un autre triple de Lampman a porté le score à 76-73 à 22 secondes de la fin.

Enfin, une paire de lancers francs de Middleton a donné aux Buckeyes leur dernière avance de deux points du match à 10 secondes de la fin. Middleton a réussi un autre lancer franc avant que les choses ne se terminent pour une victoire de 79-73.

Et après?



Ohio State reste à Value City Arena pour un affrontement avec le n°15 Texas A&M vendredi. Tipoff est à 19 heures sur Peacock, le service de streaming de NBC.

