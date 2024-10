RODDY BOTTOM dit que FAITH NO MORE est en « pause semi-permanente »

tout a commencé quand Plus de foi et M. Bungle annulé leurs dates de tournée de septembre et octobre 2021 en tant que chanteur Mike Patton fait face à des problèmes de santé mentale persistants. Ces annulations se sont propagées jusqu’en 2022, avec Plus de foi annuler toute l’année de dates. M. Bungle finirait par se remettre sur pied, mais Plus de foi jamais récupéré. Patton allait plus tard aborder ses problèmes avec Plus de foiLes autres membres ont déclaré qu’ils avaient « quelques problèmes » persistants, et c’était tout – Plus de foi n’est jamais revenu sur scène ni fait d’autres commentaires.

Maintenant dans un post sur son Sous-pile (que vous pouvez regarde ici), Plus de foi claviériste Roddy Bas a brièvement abordé la situation du groupe comme une « interruption semi-permanente ». Donc je suppose que c’est bien qu’ils ne soient pas définitivement séparés, non ? « Lecteurs, hé », a écrit Bas. « Laissez-moi me présenter mais saluons-nous également.

« Les présentations peuvent être délicates, je sais, je vais commencer. Je suis Roddy. J’ai fait ma vie en faisant de la musique. Avec Plus de foi et puis Adolescent impérial. Je vis à New York et je travaille avec mon petit ami dans un groupe appelé HOMME SUR HOMME et deux amis géniaux dans un groupe appelé GRILLONS et aussi parfois le projet d’art d’horreur gnarl core Bande Nastie. FNM est en quelque sorte en pause semi-permanente et Adolescent impérial fait un disque lentement mais définitivement. J’ai écrit un opéra sur Sasquatch il y a quelques années mais je pourrai parler de tous ces projets plus tard. Je suis ici en prévision d’un livre que j’ai écrit, c’est un mémoire intitulé Le Royal Nous. C’est ma première incursion dans l’écriture et c’est excitant et effrayant et c’est un tout nouveau monde pour moi.

« Ma purge et mon processus initiaux consistaient à raconter ma vie sous forme d’histoire du début à la fin. Je l’ai fait tous les matins à la première heure pendant plus d’un an jusqu’à ce que j’en sois satisfait. Quand je l’ai partagé avec un agent, il m’a dit que Les pièces « du berceau à la tombe » ne se vendent pas vraiment bien. Dites cette phrase à voix haute. Pouvez-vous même ne pas me soucier tellement de la partie vente, mais cette phrase m’a fait peur. Pour commencer, je déteste les biopics. La prévisibilité et la formule et honnêtement la ligne droite d’une histoire, il n’y a tout simplement pas assez de surprises, vous voyez ce que je veux dire ? Je me retrouve à regarder ma montre, attendant juste que le protagoniste meure. quelque chose de formel et de routine comme ça m’a fait flipper alors je suis allé à Paris et j’ai retravaillé tout ce que j’avais fait, je sais. Paris, c’est normal, j’avais besoin de tout changer pour pouvoir tout changer, alors j’y suis allé. et je me suis assis dans une vieille bibliothèque pendant un mois et j’ai écrit.

« Aujourd’hui, mon livre est plutôt une ode à San Francisco, aux messagers à vélo, au travail du sexe, à l’héroïne, aux dreadlocks, à la naissance de la politique dans le punk rock, à l’herbe de blé, aux sorcières, au crystal meth, au coming out, à l’amour de soi et à l’incendie. la destruction et l’effacement d’une grande ville américaine. Ce n’est pas tout, mais ça raconte beaucoup de choses. Je me penche sur le côté poétique et littéraire, il y a des gens que vous connaissez, des overdoses, des tragédies, des victoires et des échecs. partagez-en des extraits ici au fur et à mesure, mais pour l’instant, c’est moi. « »