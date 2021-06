Rod Studd se demande si le retour des fans verra l’ordre ancien restauré dans le monde des fléchettes | Nouvelles de fléchettes

Michael van Gerwen espère que le retour des fans inspirera son retour à la victoire

Le seul aspect prévisible du monde des fléchettes au cours des 12 derniers mois a été son imprévisibilité. Nous avons vu une multitude de nouveaux grands gagnants couronnés à huis clos, mais cette tendance se poursuivra-t-elle lorsque les fans reviendront?

Dimitri Van den Bergh, Glen Durrant, Jose De Sousa et Jonny Clayton ont tous remporté les premiers titres télévisés PDC sans fans présents, tandis que Michael van Gerwen, auparavant irrépressible, a vu sa domination réduite.

Rod Studd de Sky Sports Darts a rejoint le podcast Darts Show pour discuter du paysage actuel des fléchettes et si le retour des fans verrait l’ordre ancien restauré, alors qu’il se prépare pour son propre retour au World Matchplay du mois prochain…

Le prix voudra prouver un point

L’Iceman a remporté l’emblématique trophée Sid Waddell grâce à une victoire 7-3 sur Gary Anderson en janvier

J’ai regardé les classements mondiaux ce matin et c’est presque comme si je n’avais pas été dans le jeu depuis un an, puis j’ai réalisé que non !

C’est peut-être juste moi et le fait que je sois loin des fléchettes depuis un bon moment, mais quand vous dites champion du monde et numéro 1 mondial – dans ma tête, les mots suivants allaient être Michael van Gerwen.

Je ne sais pas si Van Gerwen pense toujours cela ou si d’autres joueurs pensent toujours cela, car Van Gerwen dit à plusieurs reprises : « Ils savent tous que je suis toujours l’homme à battre ».

Price espère souligner son statut de n°1 mondial au cours des prochains mois

Maintenant, s’il essaie juste de se leurrer ou s’il le croit toujours, seul Michael le sait.

Gerwyn Price a remporté ce championnat du monde juste et carré et il a joué brillamment, mais il doit continuer à le faire dans les grands tournois, devant de grandes foules.

Nous savons qu’il peut le faire parce qu’il a fait deux fois le Grand Chelem, mais je pense que juste pour Gerwyn lui-même ainsi que pour le reste d’entre nous, il doit continuer à mettre de gros titres à côté de son championnat du monde et souligner le fait qu’il est le meilleur joueur.

Tout arrêter The Special One?

Jose de Sousa a pris d’assaut le monde des fléchettes au cours des neuf derniers mois

Jose De Sousa est maintenant 10e dans le classement officiel, bien qu’il y ait un site Web que nous utilisons maintenant – Darts Orakel. Ils font un classement officieux et ils ont en fait classé Jose n ° 1 dans leur classement actuel. Il y aurait certainement un argument pour cela, n’est-ce pas?

Je pense que si De Sousa jouait Price ou Van Gerwen sur le meilleur des 35 jambes, vous feriez toujours de Van Gerwen ou Price favori si vous étiez un bookmaker, mais De Sousa a vraiment continué à arracher des arbres.

La grande question est : est-ce que la forme de fléchettes en salle vide se poursuivra dans ce que j’appellerais des fléchettes appropriées, comme le Matchplay, le Grand Prix devant une foule, le Grand Chelem devant une foule et le Championnat du monde devant une foule une foule?

0:36 Incroyable de Jose de Sousa alors qu’il en sort 120 (et Wayne Mardle) avec trois fléchettes au double top. Incroyable de Jose de Sousa alors qu’il en sort 120 (et Wayne Mardle) avec trois fléchettes au double top.

De Sousa continuera-t-il à jouer comme dans une salle vide, dans une salle pleine ? Il ne l’a pas fait auparavant, mais il n’a pas eu beaucoup de chance de le faire.

Il a été très amusant à regarder et je pense qu’il sera encore plus amusant à regarder devant une foule, car il jouera avec eux et ils réagiront.

Cela ne peut être qu’une bonne chose pour lui, certainement en termes de personnalité et d’image. Je pense qu’il en profitera parce qu’il est très amusant à regarder, il est amusant à écouter dans les interviews, alors bonne chance à lui.

J’espère qu’il continuera à prospérer car cela ne fait que jeter un autre joueur dans le mélange. Cela rend la vie intéressante.

Changement de la garde?

Gary Anderson a lutté pour la cohérence depuis qu’il a atteint sa cinquième finale mondiale en janvier

Je pense que les prochains mois seront instructifs en ce sens [changing of the guard]. Que se passera-t-il au Matchplay et au-delà ? Volonté [Gary] Anderson a un renouveau ?

James Wade – nous l’aurions inclus dans cette conversation il y a 18 mois, mais il a ensuite remporté deux grosses victoires consécutives et a remporté l’Open du Royaume-Uni pour se hisser au n ° 4 mondial et finalement prendre Gerwyn Price ‘ place par défaut en Premier League.

Rob Cross est un autre qui a brûlé très vivement mais semble s’estomper. Michael Smith, peut-il relancer sa carrière ?

J’ai trouvé assez difficile de regarder la Premier League en pensant que Michael Smith n’y était pas, parce que je suis conditionné à penser que Michael Smith fait partie de l’élite.

Ancienne commande à reprendre ?

Van Gerwen n’a remporté le titre majeur solitaire que depuis son triomphe à l’Open du Royaume-Uni en mars 2020

Ils peuvent tous jouer à un niveau très élevé dans une salle vide. Vous avez vu cela avec le snooker et les fléchettes ; nous avons donc vu des résultats étranges.

La différence est, peuvent-ils jouer à ce niveau lorsque les caméras de télévision tournent, quand une grande salle comme Blackpool est pleine à craquer, les lumières sont allumées.

Des milliers de personnes regardent le site et un grand nombre regardent à la télévision et ils le savent. Peuvent-ils jouer à ce niveau alors ?

Cela fait finalement la différence, je pense, entre quelqu’un qui est un très bon joueur et l’un des grands joueurs qui peuvent gagner des tournois.

Jonny Clayton a remporté le titre des Masters à huis clos en janvier, mais son triomphe en Premier League a été vu par 1 000 fans à Milton Keynes

Je suis très intéressé de voir si nous verrons une continuation des joueurs plus bas dans le classement battant les joueurs d’élite, ou l’ancien ordre va-t-il maintenant reprendre ?

Lorsque le monde redeviendra normal, le classement des fléchettes reviendra-t-il à ce que j’appellerais normal, et Van Gerwen recommencera-t-il à gagner quand il y aura foule ?

Anderson remontera-t-il à nouveau ou ce que nous avons vu ces derniers mois dans des pièces vides continuera-t-il? Tout a complètement changé et cela ne reviendra pas. C’est la nouvelle commande. Ce sera fascinant de voir comment cela se déroulera.

