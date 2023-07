Rod Stewart rejoint par ses enfants, âgés de 12 à 43 ans, sur une rare photo de famille

L’énorme progéniture de Rod Stewart avait l’air chic sans effort sur une photo rare partagée par la troisième épouse du chanteur, Penny Lancaster, et sa fille Kimberly.

Stewart, qui est actuellement en tournée mondiale, a posé avec sept de ses huit enfants, quatre de leurs partenaires respectifs et trois de ses petits-enfants avec sa femme dans un cadre pittoresque en Espagne.

Les enfants de Stewart ont entre 12 et 59 ans, bien que sa fille aînée, Sarah Streeter, qu’il a eue avec sa petite amie Susannah Boffey, n’ait pas été photographiée. Sarah a été élevée par des parents adoptifs, ne se connectant avec Stewart qu’à l’âge adulte.

Lancaster a légendé la photo, « Célébrer le fait d’être ensemble #famille #mariages #fiançailles #bébés. »

ROD STEWART POSE AVEC 4 MÈRES DE SES ENFANTS : « UNE RÉUNION DE MÈRE ! »

La famille de Stewart a commencé à s’agrandir en 1979, lorsque lui et sa première femme Alana ont eu Kimberly, 43 ans, et Sean, 42 ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR INSTAGRAM

Le couple a été marié pendant cinq ans avant de se séparer en 1984.

Sa prochaine relation, qui a duré sept ans, était avec le mannequin Kelly Emberg. Le couple a eu un enfant, sa fille Ruby 36 ans, et a terminé en 1990.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR INSTAGRAM

Le deuxième mariage de Stewart était avec Rachel Hunter, qui a également commencé en 1990. Le couple a eu deux enfants, Renee et Liam, 31 et 28 ans, respectivement.

Ils ont divorcé en 2006.

En 2007, Stewart et Lancaster étaient mariés.

Ils ont deux enfants ensemble, Alastair, 17 ans, et Aiden, 12 ans.

Stewart a été franc sur les défis liés à la parentalité d’enfants de générations distinctes, déclarant au magazine People en 2021 : « Je dois être plusieurs pères différents en raison des différents groupes d’âge de mes enfants.… Vous devez vraiment tous les traiter comme des individus avec problèmes individuels. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Ce qui me rend le plus heureux maintenant, c’est de voir tous mes enfants et ma femme avec de grands sourires sur leurs visages », a-t-il ajouté.

Stewart a récemment partagé qu’il envisageait de se retirer du rock ‘n’ roll.