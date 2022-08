Rod Stewart rejoint les enfants Kimberly et Sean pour un temps de qualité en Italie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Backgrid

Monsieur Rod Stewart battre la chaleur estivale italienne en s’habillant tout en blanc samedi (6 août). Le rockeur de 77 ans portait une chemise en lin blanc comme neige avec un short assorti, une casquette plate et des baskets lors de ses déplacements à Capri, en Italie. Sean Steward et Kimberley Stewart rejoint leur père pour cette sortie. Kimberly, 42 ans, a opté pour une minirobe noire et une casquette de baseball, tandis que Sean, 41 ans, semblait être le juste milieu entre son père et sa sœur, vêtu d’un short noir à imprimé cachemire et d’un t-shirt blanc. Ensemble, les Stewarts ont passé du temps de qualité ensemble avant de rejoindre le reste du clan. ‘

Rod est en Italie avec sa femme, Penny Lancaster, et sept de ses huit enfants. Penny, 51 ans, a partagé une photo de groupe le 1er août, la mettant en vedette, Rod, Sean, Kimberly, Alastair Stewart, Liam Stewart, Aiden Stewart, Ruby Stewartet Renée Stewart. “Stewart Clan se rassemble”, Penny a légendé la photo. Quelques jours plus tard, elle a partagé une photo d’elle avec ses belles-filles – Ruby, 35 ans, Renee, 30 ans et Kimberly – sur une série de marches italiennes. Rod rejoindrait également ses filles pour une photo sur les marches, et l’air de famille était indéniable. Quelques jours après ces photos, Penny a posé avec Sean, Alastair, 16 ans, Liam, 27 ans et Aiden, 11 ans, pour un portrait “coucher de soleil avec les gars”.

La mère de Kimberly et Sean est la première épouse, mannequin et actrice de Rod Alana Stewart. La mère de Ruby est mannequin Kelly Emberavec qui Rod est sorti de 1983 à 1990. Rod et modèle Rachel Hunter a accueilli Renee en 1992 et Liam en 1994. Penny a donné naissance à Alastair en 2005 et Aiden en 2011.

Les Stewart ont suivi Selena Gomez, Jennifer Lopez, Matt Damon, et d’autres A-Listers à passer des vacances d’été en Italie. Jeudi (4 août), Rod a touché les eaux à Elba, en Italie. Il a enfilé un short jaune banane et a sauté sur un radeau pneumatique pour attraper quelques rayons. Il avait l’air d’être l’image de la détente. Penny s’est également jointe à la séance de bronzage, allongée sur le pont du yacht voisin tout en portant un maillot de bain une pièce.

Cependant, les vacances italiennes de Rod toucheront bientôt à leur fin. Il est sur le point de reprendre sa tournée nord-américaine le 12 août, avec un spectacle réservé au Xfinity Center de Mansfield, Massachusetts. À partir de là, il jouera des dates fixées dans le Connecticut, le New Jersey, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord, avant de conclure la tournée à Tampa pendant le week-end de la fête du Travail. Il fera ensuite une courte résidence au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas, avant de retourner dans son Royaume-Uni natal pour une tournée en novembre/décembre.