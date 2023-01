Rod Stewart rejoint le téléphone de Sky News sur la crise du NHS pour appeler les conservateurs à démissionner

Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire gratuite de Roisin O’Connor Now Hear This pour la piste intérieure sur tout ce qui touche à la musique Recevez gratuitement notre e-mail Now Hear This

Le «conservateur de longue date» autoproclamé, Sir Rod Stewart, a appelé le gouvernement à se retirer de la crise du NHS.

Sir Rod a rejoint un téléphone sur Nouvelles du ciel pour dire “il n’a jamais vu ça aussi mal”, ajoutant que les défis pour les infirmières étaient “déchirants”.

“Personnellement, je suis conservateur depuis longtemps, mais je pense que ce gouvernement devrait se retirer maintenant et donner une chance au Parti travailliste”, a-t-il déclaré aux téléspectateurs lors de son appel surprise jeudi.

Il a ajouté qu’il paierait pour 10 ou 20 scans hospitaliers après que les patients aient parlé de longues listes d’attente dans le NHS.

L’auteur-compositeur-interprète de 78 ans a téléphoné au segment «Votre avis» du diffuseur, qui couvrait des personnes partageant leur expérience des soins de santé, lors d’une apparition imprévue.

Sir Rod a déclaré qu’il s’était rendu jeudi dans une clinique privée qui était essentiellement “vide” et qu’il avait été invité à appeler l’émission après avoir entendu parler de la situation “ridicule” du NHS.

“Il y a des gens qui meurent parce qu’ils ne peuvent pas passer de scanners”, a déclaré Sir Rod.

“Maintenant, écoutez-moi, je n’ai pas besoin de publicité, je veux juste faire de bonnes choses et je pense que c’est une bonne chose. Si d’autres personnes me suivent, j’adorerais ça.

Rod Stewart a téléphoné de manière inattendue au diffuseur pour exprimer son dédain pour l’état du NHS (Nouvelles du ciel)

Il a ensuite appelé à la reconstruction du NHS avec “des milliards et des milliards” de livres, avant d’ajouter : “De toutes mes années dans ce pays, je ne l’ai jamais vu aussi mal… changer ce foutu gouvernement.”

Sir Rod a expliqué qu’il avait sonné dans l’émission parce qu’il avait souvent Nouvelles du ciel en arrière-plan alors qu’il travaillait sur son chemin de fer miniature.

Profitez d’un accès illimité à 70 millions de chansons et de podcasts sans publicité avec Amazon Music Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Il a dit qu’il était un “grand fan” du diffuseur, avant de se lancer dans une interprétation de son hit de 1971 “Maggie May” au téléphone.

“Je suis tellement fier d’être britannique et je ne supporte pas que ce soit ainsi”, a-t-il conclu.

Plus de 10 000 ambulanciers se joindront aux infirmières lors de débrayages le mois prochain, alors que les syndicats intensifient les grèves.

Les ambulanciers de huit services à travers le Royaume-Uni organiseront de nouvelles grèves les 6 février, 6 mars et 20 mars, a annoncé le syndicat GMB.

Ils rejoindront des dizaines de milliers d’infirmières qui sortiront le 6 février, après que le Royal College of Nursing a annoncé plus tôt une nouvelle action revendicative à cette date.

Ce sera la première fois que les infirmières et le personnel ambulancier feront grève le même jour, car les dirigeants du NHS craignent que le personnel et les patients ne soient touchés par la «guerre d’usure prolongée» entre le gouvernement et les syndicats.