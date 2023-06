Rod Stewart quitte le rock ‘n’ roll : « Tout doit s’arrêter tôt ou tard »

Rod Stewart change de ton dans l’industrie de la musique.

Après avoir été une légende du rock pendant plus de six décennies, Stewart a annoncé qu’il plongeait dans d’autres genres musicaux.

Lors d’une récente interview avec « BBC Breakfast », Stewart a répondu à une déclaration de l’animateur Charlie Stayt. Il a dit que « les rock stars se produisent maintenant à des âges incroyables ».

ROD STEWART ‘DOWNHEARTED’ POUR L’ANNULATION D’UN CONCERT AUSTRALIEN EN RAISON D’UNE INFECTION VIRALE HEURES AVANT LE SPECTACLE

L’interprète de « Hot Legs » a réagi et a dit : « En fait, je m’arrête. »

« Je ne prends pas ma retraite mais je veux passer à autre chose », a noté Stewart. « J’ai eu beaucoup de succès avec The Great American Songbook… et je viens de faire un album swing avec Jools Holland, qui va sortir l’année prochaine, donc je veux aller dans cette direction. »

Stewart, 78 ans, a continué à expliquer sa décision de quitter le genre rock avant sa tournée avec Boy George, qui l’a rejoint pour l’interview.

« Je veux juste laisser tous les trucs rock ‘n’ roll derrière moi, pendant un moment, peut-être. »

« Tout doit se terminer tôt ou tard », a déclaré Stewart.

Il a ajouté qu’il était dans une « bonne place » avec le changement de genre musical.

Après que le rockeur ait terminé sa tournée en 2023, Stewart a révélé quel sera son prochain projet.

« J’ai vraiment hâte de faire autre chose, surtout chanter avec le groupe de Jools », a-t-il fait remarquer.

« Ça frise le rock ‘n’ roll de toute façon, ce n’est juste pas ‘Maggie May’ et ‘Do Ya Think I’m Sexy?' »

ROD STEWART DIT « ADIEU » AU DÉFAUT FRÈRE BOB APRÈS AVOIR PERDU LE FRÈRE AÎNÉ DON: « DEUX DE MES MEILLEURS COMPAGNONS PARTIS »

L’interprète de « You’re in My Heart » entamera sa tournée britannique avec Boy George le 24 juin à Plymouth et devrait se produire à Northampton, Durham, Bristol et Hull.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Il a également annoncé qu’il aurait des performances spéciales en solo à Édimbourg les 7 et 8 juillet.

Stewart a récemment célébré une étape importante dans sa carrière musicale.

ROD STEWART PARTAGE UNE RARE PHOTO DE NOËL AVEC SA FAMILLE, DONT 6 DE SES 8 ENFANTS

La rock star légendaire a partagé sur les réseaux sociaux que le 14 juin marquait les 30 ans de son album « Unplugged… and Seated ».

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO INSTAGRAM

L’album emblématique a atteint la deuxième place des classements musicaux du monde entier à l’époque, qui comprenait des succès tels que « The First Cut is the Deepest » et « Have I Told You Lately That I Love You ».

Lors de la tournée de Stewart en mars, il a annulé un concert en Australie en raison d’une infection virale.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Tard ce matin, on m’a dit que j’avais une infection virale et que ma gorge était trop irritée pour chanter », avait alors partagé l’artiste sur les réseaux sociaux.

« Je ne suis qu’un être humain et je tombe parfois malade, tout comme vous. Ma plus grande joie est de jouer pour vous, alors je fais tout ce que je peux pour guérir et revenir sur scène. »

Il était dans le pays pour une tournée « Hits » avec les invités Cyndi Lauper et Jon Stevens.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Stewart est père de huit enfants, dont Sarah, Kimberly, Sean, Renee, Liam, Alastair et Aiden.

Ses deux plus jeunes enfants qu’il partage avec sa femme actuelle, Penny Lancaster, et ses autres enfants sont issus de quatre relations passées : sa première femme, Alana, le mannequin Kelly Emberg, sa seconde épouse, le mannequin Rachel Hunter, et Susannah Boffey, avec qui il est sorti quand il était adolescent.