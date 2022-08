Rod Stewart pose des enfants en vacances en Italie alors que sa femme Penny Lancaster dit que son cœur “éclate”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Rod Stewart et sa femme Penny Lancaster ont réuni la famille avec une escapade en Italie.

Stewart et Lancaster sont allés sur un yacht sur la côte amalfitaine avec ses enfants et ont partagé quelques photos sur son histoire Instagram pour commémorer les vacances.

Tout d’abord, il a posté des photos avec ses fils Sean, Liam, Alastair, Aiden avec la légende “Mes garçons”.

L’interprète de “Forever Young” a également posté avec ses filles Ruby, Renee et Kimberly et a écrit “With my girls”.

Lancaster a publié des photos du voyage avec ses belles-filles sur son histoire Instagram avec la légende “Tu me manques”.

La fille de Stewart, Ruby, a posté une série de photos sur son compte Instagram posant avec sa famille.

“J’ai quitté l’Italie le cœur aussi plein que le ventre”, a écrit Ruby en légende du post. “Nos dernières vacances en famille remontent à 2015, donc celle-ci était bien en retard. Nous vivons tous dans des endroits différents maintenant et parfois nous manquons des étapes assez importantes dans la vie de l’autre. Il peut être difficile de nous réunir tous, mais l’incroyable @penny .lancaster a réussi à le faire cette fois”, a-t-elle poursuivi.

Lancaster a commenté le message de sa belle-fille en disant que son cœur était “prêt à éclater”.

Ruby a ensuite parlé de certains détails du voyage et a remercié Lancaster d’avoir réuni à nouveau la famille.

Stewart est marié à Lancaster depuis 2007. Avant cela, il était marié à Alana Stewart et Rachel Hunter.