Rod Stewart pose avec ses filles Kimberly, Ruby et Renee en Italie – Hollywood Life

Crédit d’image : Alan Davidson/Shutterstock

Rod Stewart77 ans, a passé du bon temps avec ses trois filles, Kimberley42, Rubis35, et Renée, 30 ans, lors d’un voyage en famille en Italie cette semaine ! La chanteuse a posé pour plusieurs nouvelles photos pendant la fête et elles ont été publiées sur certaines histoires Instagram des filles. Une photo montre le fier papa assis sur les marches extérieures avec les trois beautés alors qu’elles se rapprochaient et souriaient à la caméra.

Il portait un haut boutonné blanc, un pantalon blanc et des chaussures blanches avec des lacets noirs alors que ses cheveux blonds emblématiques étaient hérissés. Il portait également un collier de perles blanches et des lunettes de soleil accrochées au haut de sa chemise. Il a complété son look avec plusieurs bracelets de perles à un poignet et une montre à l’autre.

Kimberly était magnifique dans une robe blanche et des chaussures noires de style sandale tandis que Ruby a enfilé une robe bleu foncé et des sandales à enfiler marron. Renee portait également une robe beige et des chaussures noires de style sandale, et les trois dames avaient les cheveux longs détachés. Rod avait un de ses bras autour de Ruby tandis que Renee, qui était assise de l’autre côté, avait son bras autour de lui.

la femme de Rod, Penny Lancaster, a également posé avec ses belles-filles dans les escaliers. Elle avait fière allure dans une longue robe à motifs bleus, roses et blancs et avait ses longs cheveux blonds détachés. Elle a également ajouté des lunettes de soleil, qui reposaient sur sa tête, sur la photo.

Une autre photo du voyage montrait Rod et Kimberly passant du temps sur un bateau. Ils avaient l’air détendus et satisfaits, sur la photo, et on pouvait dire que c’était un merveilleux moment père-fille. Une troisième photo montrait les trois filles posant avec leur père sur le bateau et elles portaient des tenues différentes, laissant l’impression qu’elle a été prise un jour différent de celui de la photo de l’escalier.

Le 1er août, Penny a partagé une grande photo de famille du même voyage sur les réseaux sociaux. Il comprenait Kimberly, Ruby et Renee, ainsi que les autres enfants de Rod, Alastair16, Sean41, Aide11 et Liam27. Le seul de ses enfants absent du groupe était sa fille aînée Sarah53.