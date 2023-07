Rod Stewart pose avec sept de ses enfants sur une rare photo de famille – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d'image : Jim Smeal/BEI/Shutterstock

Rod Stewart est un fier père (et grand-père), et il a souri sur une jolie photo que sa femme Penny Lancaster partagé sur Instagram le dimanche 16 juillet. Chaque photo raconte une histoire chanteur, 78 ans, a posé au centre aux côtés de sept de ses huit beaux enfants (ainsi que de quelques-uns de ses petits-enfants) lors d’une rare réunion de famille où la plupart d’entre eux ont pu se réunir. « Célébrer le fait d’être ensemble », a écrit la femme du rockeur, 52 ans, dans la légende.

Toute la famille profitait d’une belle escapade en Espagne, mais il n’est pas clair s’ils se réunissaient pour quelque chose en particulier. Penny a inclus les hashtags « famille », « mariages », « fiançailles » et « bébés » dans la légende. Certains des enfants ont semblé amener leurs partenaires à la fête. Rod et Penny étaient au centre des enfants de la chanteuse « Do Ya Think I’m Sexy »: Alastair, 17, Liam, 28, Renée, 31, Aiden, 12, Rubis, 36, Sean, 42, et Kimberley, 43. Rod a porté une chemise blanche et un pantalon ivoire, ainsi que des chaussures assorties, alors que la famille arborait une large gamme de tenues colorées.

Aiden et Alastair sont les seuls enfants de Rod issus de son mariage avec Penny. Le seul enfant qui n’était pas là était la fille aînée de Rod Sarah Streeter, 59. Les autres enfants sont issus de relations antérieures Outre ses enfants, Liam et Ruby ont également amené deux de ses petits-enfants, leurs fils de deux mois : Louis et Otis, respectivement. Les frères et sœurs ont chacun accueilli les bébés garçons avec leurs partenaires respectifs à quelques jours d’intervalle en mai. Le seul des petits-enfants de Rod qui n’était pas présent était la fille de Kimberly Dalila, 11, qu’elle partage avec son ex Benicio del Toro.

La réunion de famille en Espagne est survenue au milieu de la tournée européenne de Rod. Il a trois spectacles en Espagne du 18 au 22 juillet. Vers la fin du mois, il entreprendra une étape nord-américaine de la tournée du 29 juillet au 2 septembre, suivie d’une brève tournée en Amérique du Sud, puis une résidence de six spectacles au Colosseum At Caesar’s Palace à Las Vegas en novembre.

