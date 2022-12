Rod Stewart pleure la mort de ses frères : “J’ai perdu deux de mes meilleurs potes en l’espace de deux mois”

Rod Stewart est en deuil après que ses deux frères, Don et Bob Stewart, soient décédés récemment en l’espace de deux mois.

L’icône britannique de 77 ans s’est rendue sur Instagram mercredi pour annoncer la nouvelle de la mort de son frère Bob. “C’est avec une grande tristesse que j’annonce la perte de mon frère Bob hier soir, qui rejoint mon frère Don sur le grand terrain de football dans le ciel”, a-t-il écrit à côté d’une image qui disait “Repose en paix” avec une flamme de bougie.

“J’ai perdu deux de mes meilleurs potes en l’espace de deux mois. RIP Don et Bob “des copains irremplaçables” Sir Rod Stewart.”

Stewart a annoncé en septembre que son frère Don est décédé à l’âge de 94 ans. Selon le Los Angeles Times, Stewart est le plus jeune de cinq frères et sœurs et a deux sœurs survivantes : Peggy et Mary.

Le 9 septembre, le musicien a pleuré la perte de son frère Don ainsi que de feu la reine Elizabeth sur Instagram. “Cela a été 48 heures dévastatrices”, a-t-il commencé sa légende Instagram.

“Nous avons perdu mon frère Don mardi à 94 ans et aujourd’hui, nous avons tous perdu Sa Majesté la reine Elizabeth II à 96 ans”, a poursuivi Stewart.

“La reine a été une présence inébranlable tout au long de ma vie et un grand rassembleur. Une étoile brillante qui ne s’effacera jamais dans nos cœurs et nos âmes. Quel privilège ce fut de jouer pour elle. Mes plus sincères condoléances à la famille royale. Dieu sauve le Roi.”

L’épouse de Stewart, Penny Lancaster, était membre du détachement de la police lors des funérailles d’État de la reine Elizabeth en septembre.

“Avec toute cette planification en cours, vous ne pouvez jamais tout à fait prédire comment la foule est [going to] réagir et les dangers qui pourraient nous guetter”, a déclaré le mannequin britannique et personnalité de la télévision à Sky News.

“Mais nous avons eu un excellent entraînement et une excellente préparation et heureusement, tout le monde a rendu hommage de la manière appropriée, et nous n’avons eu aucun incident à proprement parler”, a expliqué le joueur de 51 ans. “Donc, je suis très reconnaissant pour cela.”

Lancaster a commencé à faire du bénévolat pour la force après être apparu dans l’émission de télé-réalité “Famous and Fighting Crime”, où des célébrités échangent leurs emplois de jour avec ceux de professionnels des services d’urgence. Un Lancaster inspiré est devenu agent de police spécial pour la police de la ville de Londres en avril 2021.

“C’est le plus grand honneur de tous, de pouvoir servir aujourd’hui aux funérailles de Sa Majesté la Reine”, a déclaré Lancaster à l’agence de presse PA. “Nous étions en uniforme à cinq heures ce matin, et nous ne savions pas jusqu’à quelle heure nous travaillerions. Nous voulons juste nous assurer que toute la foule rentre chez elle en toute sécurité.”

La star a noté que malgré son “long” quart de travail, “je n’aurais raté ça pour rien au monde”.

Lancaster et Stewart se sont mariés en 2007.

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.