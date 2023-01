Rod Stewart dit “adieu” à feu son frère Bob après avoir perdu son frère aîné Don: “Deux de mes meilleurs amis sont partis”

Rod Stewart dit “adieu” à son frère Bob, décédé quelques mois seulement après leur frère aîné, Don.

Vendredi, le chanteur s’est rendu sur Instagram et a partagé une photo de ce qui semblait être un programme du service funéraire de Bob à la Islington Burial Chapel de Londres.

“J’ai dit adieu à mon frère Bob aujourd’hui, avec son cercueil drapé dans un drapeau des Rangers (fan de longue date des Glasglow Rangers)”, a écrit l’artiste légendaire. “Nous avons adoré nos journées de match en Écosse ensemble.”

Bob avait 87 ans.

ROD STEWART PLEURE LA MORT DE SES FRÈRES: “J’AI PERDU DEUX DE MES MEILLEURS COTES EN L’ESPACE DE DEUX MOIS”

“Maintenant, il rejoint frère Don”, a écrit Stewart. “Reposez en paix les gars. Deux de mes meilleurs potes sont partis en quelques mois.”

Stewart est le plus jeune de cinq frères et sœurs. Selon le Los Angeles Times, le chanteur a deux sœurs vivantes, Peggy et Mary.

En décembre, l’icône britannique a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il pleurait la perte de ses frères.

“C’est avec une grande tristesse que j’annonce la perte de mon frère Bob hier soir, qui rejoint mon frère Don sur le grand terrain de football dans le ciel”, a-t-il écrit sur Instagram à côté d’une image qui disait “Repose en paix” avec une flamme de bougie .

“J’ai perdu deux de mes meilleurs potes en l’espace de deux mois”, a-t-il partagé à propos de ses “copains irremplaçables”.

Stewart a annoncé en septembre que Don était décédé à 94 ans.

“Cela a été 48 heures dévastatrices”, écrivait-il à l’époque. “Nous avons perdu mon frère Don mardi à 94 ans et aujourd’hui, nous avons tous perdu Sa Majesté la reine Elizabeth II à 96 ans.”

La reine, le monarque au règne le plus long d’Angleterre, est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse.

LA REINE ELIZABETH II, MONARQUE BRITANNIQUE AU PLUS LONG RÉGNE, MORT À 96 ANS

“La reine a été une présence inébranlable tout au long de ma vie et un grand rassembleur”, a déclaré Stewart en légende du message. “Une étoile brillante qui ne s’effacera jamais dans nos cœurs et nos âmes. Quel privilège ce fut de jouer pour elle. Mes plus sincères condoléances à la famille royale. Dieu protège le roi.”

L’épouse de Stewart, Penny Lancaster, était membre du détachement de la police lors des funérailles d’État de la reine.

“Avec toute cette planification en cours, vous ne pouvez jamais tout à fait prédire comment la foule est [going to] réagir et les dangers qui pourraient nous guetter”, a déclaré le mannequin britannique et personnalité de la télévision à Sky News.

“Mais nous avons eu un excellent entraînement et une excellente préparation et heureusement, tout le monde a rendu hommage de la manière appropriée, et nous n’avons eu aucun incident à proprement parler”, a déclaré le joueur de 51 ans. “Donc, je suis très reconnaissant pour cela.”

L’ÉPOUSE DE ROD STEWART, PENNY LANCASTER, SUR LES FUNÉRAILLES DE LA REINE ELIZABETH : “LE PLUS GRAND HONNEUR DE TOUS”

Lancaster a commencé à faire du bénévolat pour la force après être apparu dans l’émission de télé-réalité “Famous and Fighting Crime”, où des célébrités échangent leurs emplois de jour avec ceux de professionnels des services d’urgence. Un Lancaster inspiré est devenu agent de police spécial pour la police de la ville de Londres en avril 2021.

“C’est le plus grand honneur de tous, de pouvoir servir aujourd’hui aux funérailles de Sa Majesté la Reine”, a déclaré Lancaster à l’agence de presse PA. “Nous étions en uniforme à cinq heures ce matin, et nous ne savions pas jusqu’à quelle heure nous travaillerions. Nous voulons juste nous assurer que toute la foule rentre chez elle en toute sécurité.”

La star a noté que malgré son “long” quart de travail, “je n’aurais raté ça pour rien au monde”.

Lancaster et Stewart se sont mariés en 2007.

ROD STEWART PARTAGE UNE RARE PHOTO DE NOËL AVEC SA FAMILLE, DONT 6 DE SES 8 ENFANTS

En 2019, Stewart a décrit comment ses frères et sœurs étaient toujours dans son coin.

“Je dois vous dire que ces gars ont joué un rôle déterminant en me soutenant, en m’aidant à entrer dans la musique et en étant simplement là pour moi”, a-t-il déclaré au Sun. “Qu’il s’agisse de football ou de laver mes sous-vêtements sales, je ne taris pas d’éloges sur ces gars.”

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.