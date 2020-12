Assise avec Sir Rod Stewart dans le jardin du manoir de la légende de la pop dans l’Essex, Reece Hayes est tellement frappée par les stars qu’il peut à peine parler.

Il pense qu’il est là pour discuter de son travail de campagne, et lorsque l’épouse de Rod, Penny Lancaster, révèle pourquoi ils l’ont amené de chez lui à Glasgow, Reece, 24 ans, est stupéfaite.

Penny, 49 ans, lui dit: «Nous vous avons amené ici aujourd’hui sous un petit faux semblant, mais j’ai une nouvelle fantastique… vous êtes le gagnant du prix Pride of Scotland’s Prince’s Trust Young Achiever.

Rod, 75 ans, récupère le prix sous un châle tartan et dit à Reece: «Votre mère serait très fière de vous.»

Reece n’avait que 20 ans lorsque sa mère est décédée, à l’âge de 45 ans, après des années de problèmes de santé mentale. Reece a remporté le prix pour son travail en tant que jeune ambassadeur Prince’s Trust, aidant les autres en partageant ses expériences de la pauvreté, des problèmes de santé mentale et des crimes violents.







(Image: Philip Coburn)



Rod dit: «Je parie qu’elle vous regarde en ce moment. Et si j’étais ton père, je serais extrêmement fier de toi.

Les Daily Record Pride of Scotland Awards, en partenariat avec TSB, qui seront diffusés sur STV et STV Player, rendent hommage aux héros méconnus de l’Écosse de 2020.

À l’âge de 11 ans, Reece est devenue la soignante de sa mère. Il a eu du mal à faire face et est devenu en colère, suicidaire et violent. Après avoir manqué de peu la prison et passé une nuit dans une cellule, Reece a été référée au Prince’s Trust.

Il dit que passer une nuit en prison a été le tournant. «C’était probablement le plus grand appel au réveil», dit-il. «Le Prince’s Trust croyait en moi et croyait que je pouvais me construire une vie meilleure.»

Reece a obtenu un emploi chez Tesco grâce à un programme Prince’s Trust géré avec la chaîne de supermarchés.







(Image: Philip Coburn)



Mais après avoir décidé de faire carrière dans le domaine de la santé mentale, il a suivi un cours collégial en services sociaux et en est maintenant à sa deuxième année d’un diplôme en travail social à l’Université d’Édimbourg.

Il a également travaillé avec un décideur du gouvernement écossais dans le cadre de la Poverty Trust Commission, et travaille à temps partiel pour aider les adultes ayant des troubles d’apprentissage. Il dit: «Je veux tirer parti de mes expériences pour aider les autres.»

Rod dit: «Reece et moi avons eu une excellente conversation sur son passé et surtout sur sa vision positive de l’avenir. L’ambition de Reece est d’aider les autres à traverser ce qu’il a dû faire. Il est important de reconnaître ceux qui accordent la priorité aux autres. C’est un moment où nous devons aider notre prochain.