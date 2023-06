Rod Stewart dément les rumeurs selon lesquelles il abandonne le rock ‘n’ roll : « Je ne prendrai jamais ma retraite ! »

Rod Stewart ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt.

La légende du rock a clarifié aux fans les rumeurs de retraite après avoir annoncé sa décision de se plonger dans d’autres genres de musique.

Le chanteur de « Forever Young » a noté qu’il « ne prendra jamais sa retraite » et a assuré aux fans qu’il n’abandonnait pas le rock ‘n’ roll comme sa déclaration originale semblait l’indiquer.

« Je voudrais dissiper toute confusion que j’ai pu causer avec mes chers fans et les médias », a écrit Stewart, 78 ans, sur Instagram.

« Je ne prendrai jamais ma retraite! J’ai été mis sur cette terre pour être chanteur et je continuerai à le faire aussi longtemps que le bon Dieu me le permettra. »

Stewart se prépare à lancer sa tournée britannique avec Boy George le 24 juin à Plymouth, en Angleterre. Il est prévu de se produire à Northampton, Durham, Bristol et Hull.

Il a également annoncé précédemment qu’il aurait des performances spéciales en solo à Édimbourg les 7 et 8 juillet.

« Je jouerai les succès annoncés pour le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Amérique du Sud et Vegas et jusqu’en 2024, mais pas de retraite en tant que telle », a-t-il poursuivi.

Les commentaires du crooner « Hot Legs » font suite à sa récente interview avec « BBC Breakfast », lorsqu’il a annoncé qu’il voulait « laisser tous les trucs rock ‘n’ roll derrière, pendant un moment, peut-être ».

« Tout doit se terminer tôt ou tard », a déclaré Stewart.

Il a ajouté dans sa dernière explication sur les réseaux sociaux que sa « nouvelle passion » est la musique swing, car il est « très impatient » de partager avec les fans ses projets après avoir conclu sa plus grande tournée à succès.

Pendant ce temps, le rockeur a remis les pendules à l’heure et a déclaré qu’il « ne pourrait jamais tourner le dos aux chansons que j’ai écrites et chantées au cours des six dernières décennies ».

Il a comparé ses morceaux emblématiques à ses enfants en disant : « Je les ai créés et je les aime. »

« Je reviendrai toujours vers eux, tout comme je l’ai fait après que la série The Great American Songbook, que j’ajouterai avec fierté, ait vendu 26 millions d’albums! »

Après que l’interprète de « Maggie May » ait conclu sa tournée en 2023, Stewart a révélé qu’il serait prêt à présenter son prochain projet à ses fans.

« J’ai hâte de vous voir sur la route avec tous les tubes, et j’ai hâte de vous présenter mon nouvel album de swing l’année prochaine », a-t-il conclu sa note.

Le crooner « Do Ya Think I’m Sexy » devrait se rendre en Amérique du Nord vers la fin juillet jusqu’en septembre après sa tournée européenne. Stewart se produira lors de sa résidence à Las Vegas en novembre.