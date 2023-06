Rocky road to Revy rocks : la communauté d’escalade grandissante de Revelstoke

Cet article a été initialement publié dans le magazine Revelstoke TIMES, disponible dès maintenant dans votre café local, votre librairie ou toute autre entreprise du centre-ville de Revelstoke.

La réputation de Revelstoke en tant que centre de sports d’hiver est bien connue dans le monde entier, mais elle est également en train de devenir une destination d’escalade établie, offrant aux habitants et aux visiteurs leur choix de murs, de rochers et d’itinéraires autour de la ville.

Assis dans le bureau de Revelstoke Review, nous essayons – pendant que nous créons du contenu – d’aborder des sujets représentatifs de la ville et des gens qui y vivent – y compris leurs divers intérêts en plein air. Avec tant de façons différentes de profiter des montagnes qui entourent la ville, les activités ne manquent pas pour faire sortir les gens de chez eux et se lancer dans la nature. Après avoir couvert des histoires allant du ski à la luge en passant par le vélo de montagne, nous avons décidé que notre prochain reportage sportif serait l’escalade à Revelstoke.

Il y avait un problème : aucun de nous dans le bureau n’est grimpeur.

Alors, comment écrivez-vous une histoire d’escalade quand vous ne faites pas d’escalade ? Vous recherchez l’expérience, vous recherchez la reconnaissance, vous recherchez la personne qui a (littéralement) écrit le livre dessus. C’est ainsi que j’ai entendu parler de Ruedi Beglinger pour la première fois.

« Je grimpe depuis mon arrivée ici au début des années 80 », a déclaré Beglinger au son d’une boulangerie moderne animée un vendredi après-midi de mai.

Beglinger a grandi dans les Alpes suisses et a accumulé une vie d’expérience en plein air. Son entreprise locale, Selkirk Mountain Experience, propose des circuits de randonnée, d’alpinisme et de ski. Avant d’arriver à Revelstoke, Beglinger a grimpé dans plusieurs régions d’Europe, le parc national de Yosemite, Squamish et la vallée de la Bow. Quand il est arrivé à Revelstoke, Beglinger a dit qu’il n’y avait pas beaucoup d’escalade à proprement parler.

« Nous avons vu le potentiel et donc au début des années 90, nous avons commencé à construire de véritables itinéraires sportifs », a déclaré Beglinger.

Au fur et à mesure qu’ils construisaient les itinéraires, Beglinger a commencé à travailler sur un guide, Rochers de Revelstoke, qui est maintenant la ressource ultime des grimpeurs pour l’escalade à Revelstoke. L’assemblage du livre a été un exploit de détermination et un témoignage du travail d’équipe. Beglinger a travaillé dur pour obtenir le plus d’informations possible sur chaque zone, terrain et approche.

Le livre, maintenant dans sa troisième édition, contient des informations sur les 18 zones d’escalade autour de Revelstoke, y compris plus de 450 voies, et des crédits pour leurs développeurs originaux.

Avoir un guide est essentiel à la croissance du sport. En tant que tel, les contributions de Beglinger à la communauté d’escalade locale et à sa croissance ne peuvent être surestimées. Entre le livre qui aide plus de gens à accéder à l’escalade autour de Revelstoke et les plus de 40 voies qu’il a développées, Beglinger est un ambassadeur du sport.

En tant qu’expert local et ambassadeur, j’ai interrogé Beglinger sur les nouvelles de la communauté d’escalade de Revelstoke. Il a parlé de quelques sujets différents, mais a spécifiquement souligné le travail de deux personnes : Eric Dafoe et Cam Molder.

Eric Dafoe est un grimpeur local et retraité de 72 ans. Après une carrière de 30 ans à Rogers Pass en tant que gardien de parc pendant 20 ans et contrôle des avalanches pendant 12 ans, Dafoe devait choisir une vie de retraite relaxante après sa carrière bien remplie, mais son travail de service à l’extérieur se poursuit même dans retraite.

Eric Dafoe surplombe le lac Revelstoke du haut de Waterworld. (Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

« Eh bien, c’était un choix conscient », a déclaré Dafoe à propos de son travail en cours, se tenant au-dessus des falaises de Waterworld, une zone d’escalade qu’il a aidé à développer et qui surplombe le lac Revelstoke.

Dafoe a contribué à ajouter un degré de professionnalisme à l’escalade autour de Revelstoke. Après avoir aidé à développer des itinéraires avec Beglinger dans de nombreux endroits de la ville, Dafoe a travaillé avec la Revelstoke Climbing Access Society et Recreation Sites and Trails British Columbia pour embellir les aires de rassemblement.

« Les zones ont été développées avant ma retraite, et j’ai décidé de m’impliquer dans l’Access Society et de voir si nous pouvons apporter des améliorations », a déclaré Dafoe.

Il m’a emmené au Big Eddy Boulders – une zone d’escalade sur Westside Rd. Le lieu d’escalade a un parking, un panneau indiquant les itinéraires, des toilettes, des tables de pique-nique et des poubelles, qui sont tous le résultat du travail de Dafoe. Lorsqu’ils ont examiné la zone pour la première fois, elle était remplie d’ordures. Dafoe a expliqué que les jours où la décharge était fermée, l’espace était souvent utilisé comme dépotoir. Lui et un groupe de bénévoles ont nettoyé l’espace en quelques jours et de nombreux chargements à la décharge.

La zone Big Eddy Boulder n’est qu’un exemple du travail accompli par Dafoe pour légitimer les espaces d’escalade.

D’autres exemples peuvent être trouvés sur l’un des sites d’escalade avec toilettes, ce qui est également un autre travail que Dafoe a entrepris : nettoyer les toilettes.

« Jusqu’à présent, j’ai fait la majorité du nettoyage des toilettes. Et j’ai mis le système en panne. Je m’en plains de temps en temps et je ne prévois pas de le faire pour le reste de ma vie, mais quand on s’y met, la tâche n’est pas si difficile », a déclaré Dafoe.

Dafoe ne fait pas le travail de reconnaissance ; il veut juste que les sites soient les meilleurs possibles pour les personnes qui les utilisent.

Pourtant, il aime quand son travail ne passe pas inaperçu.

« Je me sens certainement bien chaque fois que quelqu’un me dit qu’il apprécie le travail que j’ai fait et ce que la Climbers Access Society a fait », a-t-il déclaré.

Lorsqu’il ne demande pas de subventions pour payer de nouveaux sites de loisirs ou pour nettoyer des toilettes rurales, Dafoe a encore beaucoup de temps à grimper. Il grimpe souvent avec Beglinger ou Molder, et parfois les deux. Lorsque Dafoe grimpe avec Molder, les deux développent souvent de nouveaux itinéraires ou rénovent les anciens.

Le Dr Cam Molder travaille à la clinique Selkirk Medical Group à Revelstoke. Molder est en ville depuis le début des années 90, date à laquelle il a également commencé à grimper plus fréquemment. Si Molder n’est pas à la clinique, il peut très probablement être trouvé en se rendant dans la zone d’escalade la plus proche et en levant les yeux.

Il est probablement celui avec des lunettes, un masque facial, un marteau et une perceuse, et sera probablement recouvert d’une épaisse couche de poussière.

(Photo de Cam Molder)

Molder a parlé du travail qu’il faisait alors qu’il était assis à l’ombre à l’extérieur de sa maison après une journée d’escalade fin mai.

« Il suffit de construire de nouvelles routes et de réaménager d’anciennes qui ont en quelque sorte été abandonnées ou très anciennes », a déclaré Molder.

Un itinéraire doit être réaménagé lorsqu’un itinéraire est aménagé mais qu’il n’est pas escaladé fréquemment. L’expression « un rocher qui roule ne ramasse pas de mousse » est probablement la meilleure analogie pour comprendre comment cela se produit.

Les itinéraires sont créés par quelqu’un qui a aimé la ligne, mais qui a ensuite continué, s’est éloigné ou l’a oublié. Plus la route reste intacte, plus la mousse s’accumule sur les cales. Sans personne grimpant, le feuillage pousse, recouvrant la roche et offrant plus de possibilités de croissance à la mousse.

Molder, avec l’aide de Dafoe, revisite les sites d’escalade qui ont besoin d’amour et les répare. Le réaménagement des itinéraires implique de retirer les anciennes ancres rouillées, de nettoyer les cales de mousse, d’enlever les roches détachées, etc. Il s’agit d’un processus ardu qui, selon Molder, prend 12 heures par itinéraire, composé de trois sessions de quatre heures.

« C’est une tonne de temps et de travail chaud et poussiéreux », a déclaré Molder.

Il était tiraillé entre deux motivations pour relever le défi de nettoyer d’anciennes routes.

« Je suis aussi intéressé que n’importe qui, je veux escalader des voies amusantes », a-t-il déclaré au départ, mais plus tard, Molder a admis que la vraie satisfaction vient de voir les autres apprécier les zones qu’il a aidé à développer ou à réparer.

Begbie Falls Wall était l’un des exemples qu’il a donnés.

« Je vais là-bas et il y a des gens là-bas tout le temps maintenant. Alors c’est super. Honnêtement, c’est la chose la plus gratifiante, c’est d’y retourner et de voir des gens là-bas », a-t-il déclaré.

Les gens sur les murs que Molder voit lorsqu’il retourne aux endroits qu’il a rénovés sont révélateurs de la croissance que la communauté d’escalade à Revelstoke a connue. Molder a expliqué comment la communauté a changé depuis qu’il est ici.

« Il n’y avait pas de visiteurs pour l’escalade à l’époque. Mais maintenant, nous rencontrons des gens de partout dans l’Ouest canadien qui essaient de trouver les itinéraires en consultant le guide », a déclaré Molder.

Ayant grimpé partout dans le monde, Beglinger a attribué une partie de la croissance à la réputation fulgurante de Revelstoke en tant que centre d’aventure. Il a également dit que cela avait beaucoup à voir avec ce qui était disponible pour grimper autour de Revelstoke.

« Je pense que c’est parce que nous avons tout ici. Tout, des sports faciles aux sports difficiles [routes]d’un seul pas à de très longs trajets », a déclaré Beglinger.

Indépendamment de ce qui amène les visiteurs à Revelstoke, Molder a prédit que l’escalade sportive sera l’avenir de l’escalade à Revelstoke.

« Je pense qu’il y aura quelques nouveaux domaines qui apparaîtront. Mais j’espère que les zones existantes seront revitalisées et deviendront plus populaires », a-t-il déclaré.

Molder a également exprimé son optimisme quant à la croissance future de la communauté si les rumeurs de longue date d’une salle d’escalade devaient se concrétiser.

L’avantage d’une salle d’escalade est qu’elle aide les grimpeurs à apprendre les ficelles du métier (littéralement) à un jeune âge. L’un des fils de Dafoe vit à Edmonton, en Alberta, où sa fille prend des cours d’escalade dans un gymnase local.

Dafoe a exprimé l’espoir qu’il pourrait grimper avec elle afin qu’ils puissent gravir un itinéraire que lui et Molder ont nommé d’après elle sur le mur Hooper.

En tant qu’architectes de l’escalade autour de Revelstoke, Beglinger, Dafoe et Molder ne sont que quelques-unes des personnes qui ont contribué à bâtir la communauté de l’escalade.

Avec toutes les montagnes entourant la ville, il semble inévitable que Revelstoke soit une destination d’escalade, donc voir la croissance de la popularité est une chose positive. Beglinger estime que Revelstoke est maintenant parmi les meilleurs endroits pour faire de l’escalade au Canada. Peut-être que tout ce dont la région avait besoin était quelqu’un pour montrer la voie.

