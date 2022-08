‘Rocky’ lands spin-off: un regard sur les redémarrages d’Hollywood, la refonte et plus

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Quand Hollywood réussit quelque chose, il a tendance à le refaire.

Nous avons vu de nombreux renouveaux et redémarrages réussis, notamment “Doctor Who”, “Gilmore Girls” et “Veronica Mars”. Mais obtenir un bon redémarrage nécessite un équilibre prudent.

L’expert de la marque Evan Nierman, fondateur de Red Banyan PR, a expliqué à Fox News Digital pourquoi les studios aiment revisiter des histoires et des personnages familiers.

« Si vous vous éloignez trop de l’original, vous risquez de mettre en colère ou de vous aliéner des légions de fans dévoués. Lorsque les studios réussissent et trouvent des moyens de combiner astucieusement nostalgie et nouveauté, ils peuvent récolter des milliards », a-t-il déclaré.

“‘Jurassic World’ a été l’un de ces succès, créant littéralement et figurativement une franchise médiatique aux proportions épiques”, a poursuivi Nierman. “” Top Gun: Maverick “a ravi le public avec des séquences révolutionnaires et des cascades aériennes tout en intégrant de nombreuses références visuelles et scénaristiques à l’original.”

Alors préparez-vous à devenir nostalgique. Voici un aperçu de ce qui se prépare à Hollywood.

‘Drag’

Le spin-off de Drago est controversé, et le créateur et star de “Rocky” Sylvester Stallone a clairement fait savoir qu’il n’en était pas content. Dolph Lundgren devrait jouer le rôle qu’il a rendu célèbre dans les années 1980, mais il est techniquement encore en développement. Lundgren dit qu’il n’y a “aucun script approuvé”, “aucun accord en place” et “aucun réalisateur” attaché au projet.

“J’avais personnellement l’impression que mon ami Sly Stallone était impliqué en tant que producteur ou même en tant qu’acteur”, a-t-il précisé.

Lundgren a affirmé que les nouvelles récentes étaient une fuite de presse, mais la série a déjà été discutée par Lundgren et d’autres.

“Au fait, je pense qu’il est question de faire un spin-off complet sur Drago avec MGM. Vous pourriez donc en avoir plus”, a déclaré Lundgren au Hollywood Reporter en 2021.

L’écrivain Robert Lawton a également parlé à Variety de la série après l’annonce de la nouvelle qu’il était attaché au projet.

“Je suis incroyablement humble et reconnaissant de cette opportunité, et je l’aborde en tant que grand fan de la franchise” Rocky “, qui se trouve être un scénariste”, a déclaré Lawton au point de vente.

Sylvester Stallone s’est rendu sur Instagram ce week-end, exprimant sa frustration face au projet d’expansion.

“ENCORE UNE FOIS, IRWIN WINKLER, ce PRODUCTEUR PATHÉTIQUE de 94 ans et SES ENFANTS DE VAUTOUR MORRONNIQUES, Charles et David, sélectionnent à nouveau LES OS d’un autre personnage merveilleux que j’ai créé sans même me le dire…”, a-t-il écrit sur Instagram. “Je m’excuse auprès des FANS, je n’ai jamais voulu que les personnages de ROCKY soient exploités par ces parasites…”, a ajouté Stallone.

‘Esprits criminels’

Paramount + a confirmé en juillet qu’il y aurait un redémarrage de 10 épisodes de “Criminal Minds”. Le projet comprendra des acteurs clés de la série originale, dont Joe Mantegna, Kirsten Vangsness, Adam Rodriguez, AJ Cook, Aisha Tyler et Paget Brewster.

“Pendant 15 saisons, ‘Criminal Minds était à l’avant-garde du drame scénarisé de pointe alors qu’il explorait la psychologie derrière le crime – de manière passionnante”, a déclaré Nicole Clemens, présidente de Paramount + Original Scripted Series dans un communiqué.

“La série n’a jamais cessé d’évoluer au cours de sa diffusion, et nous sommes plus que ravis de la ramener dans une nouvelle ère avec de nouvelles histoires pour une nouvelle génération de téléspectateurs chez Paramount + … Toute la distribution et l’équipe créative construisent une saison pleine de nouveaux rebondissements qui nous sommes sûrs d’électriser le public.”

La production devrait commencer le 21 août pour la série, selon Deadline.

‘Attraction fatale’

Paramount+ revisite le thriller psychosexuel « Fatal Attraction » sous forme de série télévisée. Lizzy Caplan et Joshua Jackson seront rejoints par Amanda Peet.

La série présentera une approche moderne des thèmes du mariage et de l’infidélité, selon Deadline.

‘Hocus Pocus’

Les fans pourront voir Bette Midler, 76 ans, Sarah Jessica Parker 57 ans, et Kathy Najimy, 65 ans, reprennent leurs rôles de trio de sorcières rendu célèbre dans la comédie “Hocus Pocus” de 1993.

Les sorcières sont de retour à Salem et sont à la recherche d’enfants après que quelqu’un a de nouveau allumé la bougie de la flamme noire.

“Cela fait 29 ans que quelqu’un a allumé la bougie Black Flame et ressuscité les sœurs du XVIIe siècle, et elles cherchent à se venger”, selon la description du film. “Maintenant, c’est à trois lycéens d’empêcher les sorcières voraces de faire un nouveau genre de ravages à Salem avant l’aube de la Toussaint.”

Une source de production a affirmé que les fans ne seraient “pas déçus” par la suite de Disney.

“L’énergie de Bette est la même que lorsqu’elle a joué dans l’original. Au contraire, elle fait monter les enchères”, a déclaré la source au magazine People.

“Les fans de ‘Hocus Pocus’ ne seront pas déçus”, a ajouté l’initié. “Tous leurs personnages préférés du premier film reviennent et plus encore.”

“Hocus Pocus 2” sera disponible en streaming le 30 septembre.

‘Yellowstone’

“Yellowstone” obtient un autre spin-off, cette fois sous la forme d’une préquelle.

Intitulé “1923”, il suivra les deux prochaines générations de la famille Dutton dans des événements qui se produisent après la préquelle originale de “Yellowstone” “1883”.

Helen Mirren et Harrison Ford devraient jouer dans “1923”.

Une date de sortie n’a pas été donnée pour le spectacle.

“Ce spectacle des années 70”

Ashton Kutcher et Mila Kunis devraient faire des apparitions dans le spin-off “That 70s Show” “That 90s Show”. Les deux se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de la sitcom avant de se marier en 2015.

“C’était vraiment nostalgique d’être de retour sur le plateau”, a déclaré Kutcher, qui a joué Michael Kelso dans “That 70s Show”, à Variety. “Ce sont tous les mêmes personnes qui ont fait ‘That ’70s Show’, donc c’était assez bizarre.”

La série dérivée suivra les personnages Eric Forman et la fille de Donna Pinciotti alors qu’elle rend visite à ses grands-parents pour l’été.

Kunis et Kutcher seront rejoints par Topher Grace (Forman), Laura Prepon (Donna) et Wilmer Valderrama pour des apparitions en tant qu’invités.

‘Fraisier’

Le tournage du redémarrage de “Frasier” est provisoirement prévu pour cet automne, selon la star de la sitcom Kelsey Grammer. L’acteur a joué dans la série originale, qui s’est déroulée de 1993 à 2004.

“Nous sommes dans les dernières étapes du scénario final du premier épisode de” Fraser “et ça a l’air plutôt bien”, a partagé l’acteur lors d’un épisode du 4 juillet de “The Talk”. “J’ai eu quelques courses à travers ça, et j’ai pleuré. Alors, vous savez, je suis heureux.”

Grammer a commencé à parler de redémarrer “Frasier” en 2017, mais Paramount + n’a repris la série qu’au début de 2021.

“Les Pierrafeu”

Un redémarrage du dessin animé des années 90 “The Flintstones” est en cours de développement, selon Variety. Le nouveau dessin animé, intitulé “Bedrock”, se déroulera 20 ans après l’original et suivra les mêmes personnages.

Elizabeth Banks est à bord pour exprimer Pebbles Flintstone alors qu’elle commence sa vie d’adulte.

“Bien avant les Simpsons et Springfield, les Griffins et Quahog ou même lorsque les Belchers ont commencé à servir des hamburgers sur Ocean Avenue, il y avait les Flintstones et Bedrock”, a déclaré Michael Thorn, président du divertissement pour Fox Entertainment, dans un communiqué.

“Leur empreinte sur l’univers de l’animation est indéniable, et l’idée de l’adapter au public d’aujourd’hui est un défi que nous, ici à Fox, avons hâte de relever avec Warner Bros., Elizabeth et Lindsay. Aucune pression, vraiment.”

La date de sortie de la série n’a pas été annoncée.