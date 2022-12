Rocky Fielding ne parvient pas à faire du poids pour le combat pour le titre de Dan Azeez | Chris Billam-Smith avertit Armend Xhoxhaj: “Ce n’est pas un concours de regards” | Nouvelles de boxe

Chris Billam-Smith et Armend Xhoxhaj ont pris du poids pour leur concours de poids lourds qui est en tête de l’affiche de samedi soir au Centre international de Bournemouth, en direct sur Sky Sports.

Cependant, Rocky Fielding, qui défie Dan Azeez pour son titre britannique et le championnat vacant des poids légers et lourds du Commonwealth, a dépassé d’une livre la limite de poids.

Après avoir mis à l’échelle 12e 8 livres, il n’est pas revenu pour une deuxième tentative de prise de poids.

Image:

Billam-Smith et Xhoxhaj ont pris du poids pour le combat de samedi en direct sur Sky Sports





Cela signifie qu’Azeez, qui pesait 12e 5 livres et 5 onces, conserve son titre britannique sur la balance et que la ceinture du Commonwealth n’est désormais disponible que pour lui.

Azeez a cependant insisté sur le fait que Fielding manquant le poids n’aura aucune implication pour leur combat lui-même.

“C’est seulement une livre”, a-t-il dit. “Qu’il vienne au-dessus du poids, au-dessous du poids auquel nous devons encore faire face samedi et c’est ce sur quoi je me concentre.

Image:

“Ce n’est pas un concours de regards.” Billam-Smith s’attend à une victoire à distance





“Je ne lis pas trop dans le poids. Mon objectif est juste de m’assurer de conserver ce titre et de gagner le Commonwealth.

“Je suis heureux d’avoir l’opportunité de terminer l’année en beauté.”

Billam-Smith a souri lors de la confrontation tendue d’hier avec son adversaire Xhoxhaj et était également tout sourire lors de leur pesée vendredi.

Xhoxhaj pesait 14 livres et Billam-Smith était une livre sous la limite de poids du croiseur à 14 livres 3 livres.

“Il est doué pour un concours de regards, mais ce n’est pas de la boxe”, a haussé Billam-Smith.

“Si je suis la meilleure version de moi, je le fais sortir de là. Je suis meilleur que lui dans tous les départements et je le montrerai demain.

Image:

Billam-Smith salue les supporters de sa ville natale





“J’ai eu beaucoup de bons partenaires d’entraînement, des styles très similaires”, a-t-il poursuivi. “Je me suis vraiment, vraiment bien entraîné, le poids a été confortable.

“L’accent est maintenant mis sur les 36 prochaines heures et sur la réalisation du travail.”

L’olympienne de Tokyo Caroline Dubois (9e 12 livres) cherche à clôturer sa première année en tant que boxeuse professionnelle avec style contre l’Argentine Sofia Rodriguez.

“J’ai travaillé très dur et ça a été une année chargée pour moi et je veux la terminer sur une bonne note et marquer un KO”, a déclaré Dubois.

Rocky Fielding dit que si Dan Azeez essaie d’échanger avec lui, il aura de gros problèmes samedi soir.



Elle s’est lancée un défi là-bas car Rodriguez n’a jamais été arrêtée auparavant.

“Je veux juste terminer sur une bonne note et mener à une grande année 2023”, a déclaré Dubois.

Steve Robinson de Newcastle est un grand homme et à 6 pieds 7 pouces et 17 livres 2 livres, il sera dangereux. Mais l’Ecossais Nick Campbell était encore plus grand, légèrement plus grand et pesait 18 livres.

Ils ont lancé une pièce pour voir qui monterait sur le ring en deuxième samedi soir et serait dans le coin de la maison. C’est Robinson qui a remporté la première victoire dans cette petite escarmouche.

Robinson prédit une fin à l’intérieur de la distance quoi qu’il arrive. “Certainement pas huit rounds”, a-t-il déclaré à Robinson. “À demain.”

Chris Billam-Smith dit qu’il a frappé avec de mauvaises intentions pendant l’entraînement et qu’il a hâte de mettre la main sur Armend Xhoxhaj.



Campbell a été mesuré dans sa réponse. “Je me suis entraîné très dur, je suis prêt”, a-t-il déclaré.

“Je suis prêt pour une bataille samedi soir.”

L’espoir Cruiserweight Viddal Riley s’est retiré de la carte de samedi après être tombé malade. Cela signifie que Cori Gibbs (9st 10lbs 5oz) et Jimmy First (9st 11lbs 5oz) sont déplacés vers la partie télévisée de la carte.

Pour Gibbs, vainqueur du tournoi Boxxer Series, c’est l’occasion de faire avancer sa carrière vers une autre étape. Boxeur habile et talentueux, Gibbs sera difficile à battre, surtout pour un adversaire de 41 ans.

Mais First, connu sous le nom de “Jimmy the Fist” et autrefois reconnu comme le plus ancien espoir de Grande-Bretagne, est invaincu et a remporté un titre régional plus tôt cette année.

“Ça a été long à venir et ça me semble bien. J’ai 41 ans mais je boxe maintenant depuis 12 ans”, a déclaré First. “Tout est arrivé au bon moment. Vous verrez samedi soir que je ne suis pas un homme normal de 41 ans.

“Je le fais pour les plus de 40 ans et vous verrez, samedi soir, un énorme bouleversement.

“J’apprends sur le tas depuis un bon bout de temps. Cori est un bon boxeur, mais moi aussi.”

Regardez Chris Billam-Smith contre Armend Xhoxhaj en direct sur Sky Sports Mix à partir de 19h et Sky Sports Main Event à partir de 19h30 le samedi 17 décembre