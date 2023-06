Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani teaser: Shah Rukh Khan donne un coup de pouce au film de Ranveer Singh et Alia Bhatt

Karan Johar est de retour avec une histoire d’amour plus grande que nature et des décors vibrants, avec sa prochaine comédie romantique, ayant une touche de drame familial, intitulée Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Mettant en vedette une charmante Alia Bhatt et un Ranveer Singh toujours énergique, le duo est susceptible d’illuminer les théâtres avec leur chimie à l’écran. Et oui, il a également obtenu l’approbation de la superstar de Bollywood, Shah Rukh Khan. Non, nous ne plaisantons pas. En plus d’appeler le teaser du film « magnifique », SRK a également écrit une note réconfortante pour KJo pour avoir terminé 25 ans en tant que cinéaste.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani teaser

Le teaser très attendu de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est sorti aujourd’hui, le 20 juin. Fait intéressant, la date marque également la fin des 25 ans du réalisateur-producteur Karan Johar dans l’industrie cinématographique hindi. Et cela n’est pas passé inaperçu auprès de notre Baadshah de Bollywood, Shah Rukh Khan. SRK et KJo sont connus pour partager une bonne camaraderie. Maintenant avec Karan Johar, complétant un jubilé d’argent à Bollywood, SRK a envoyé ses meilleurs vœux au producteur.

Shah Rukh Khan félicite Karan Johar pour avoir accompli 25 ans dans l’industrie cinématographique

« Wow, Karan Johar. 25 ans en tant que cinéaste. Tu as parcouru un long chemin bébé !! Ton père et mon ami, l’oncle Tom, doivent voir cela du ciel et se sentir extrêmement heureux et fiers. Je t’ai toujours dit de faire de plus en plus de films parce que nous avons besoin que la magie éthérée de l’amour prenne vie comme vous seul pouvez le faire », a écrit Shah Rukh.

Impressionné par le teaser de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, la superstar de B-town a écrit : « Le teaser de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est magnifique.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani marque le retour théâtral de Karan Johar

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani marque le retour en salles de Karan Johar après 7 ans. Son dernier film Ae Dil Hai Mushkil est sorti en salles en 2016.

Le teaser de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Le teaser capture Alia Bhatt et Ranveer Singh plongeant dans une romance éclair. Leur chimie est incontournable car ils s’aiment dans des paysages enneigés et un temps pluvieux romantique. Le film est également présenté comme une aventure musicale, avec une multitude de chansons pour divertir le public. L’amour étant le point culminant du teaser, il y a aussi des indications d’agitation entre les protagonistes, impliquant des membres de la famille.

Date de sortie de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani met également en vedette des célébrités vétérans, notamment Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi. La première du film est prévue sur les écrans argentés le 28 juillet.