Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani : Ranveer Singh recrée le Tum Kya Mile « à petit budget » ; les internautes se moquent en disant ‘Adipurush se acha VFX hai’

Ranveer Singh et Alia Bhatt se préparent pour la sortie de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Ils ne ménagent aucun effort pour promouvoir leur film. Alia a récemment publié une vidéo sur Instagram, recréant la chanson Tum Kya Mile. À la suite de sa co-star, Ranveer a également sauté dans la tendance et s’est synchronisé sur les lèvres avec la piste. Mais l’acteur de Befikre, connu pour son excentricité, a ajouté une touche spéciale à sa recréation de chanson Tum Kya Mile. En fait, il s’est également moqué d’Alia, devenant tout maladroit et nous laissant en deux.

Ranveer Singh recrée Tum Kya Mile

Ranveer Singh nous a régalé avec sa version loufoque à travers une bobine Instagram. Il a capturé l’acteur en synchronisation labiale avec Tum Kya Mile sur un écran vert. Il s’est photographié dans divers arrière-plans générés par l’IA, affichant ses mouvements contre les couchers de soleil, les plages et les rivages qui s’écrasent, nous laissant complètement amusés. Ranveer, a enfilé une chemise de couleur beige et une paire de jeans en denim, complétant sa tenue avec des lunettes de soleil à monture foncée. À chaque seconde qui passait, l’acteur devenait de plus en plus maladroit.

Ranveer Singh devient maladroit dans la récréation de la chanson Tum Kya Mile

Ranveer Singh a déboutonné sa chemise, glissant sur les rythmes de Tum Kya Mile, avec ses pas imparfaitement parfaits. L’acteur nous a énormément divertis, dansant sur une plage générée par CGI, debout sous une pluie numérique Matrix. Un ventilateur est apparu dans la vidéo comme s’il créait un effet venteux. Devenant créatif, Ranveer a intégré la vidéo recréée de Tum Kya Mile d’Alia Bhatt en arrière-plan, la taquinant. La vidéo hilarante s’est terminée avec Ranveer tendant la main vers la caméra.

Alia Bhatt réagit à la synchronisation labiale de Ranveer Singh avec Tum Kya Mile

Justifiant sa recréation animée de Tum Kya Mile, Ranveer Singh a écrit dans sa légende: « Alia ke reel jitna budget nahi thha (je n’avais pas le budget comme la bobine d’Alia). » Dès que la vidéo a fait surface sur Internet, Alia Bhatt a réagi, qualifiant Ranveer de « Légende !!!!! » L’actrice du pont aérien Nimrat Kaur, a laissé tomber un tas d’emojis rieurs et levés, qualifiant Ranveer de « génie ». L’actrice de télévision Tina Dutt n’a pas pu s’arrêter de rire en commentant « Hahahaha ».

Les fans réagissent à la récréation de Tum Kya Mile de Ranveer Singh

Les fans ont également rapidement réagi à la vidéo. Prenant une fouille au VFX d’Adipurush, un utilisateur a commenté: « L’équipe Adipurush VFX a fait cela, je peux le dire. » « Mieux qu’Adipurash VFX », un autre suppliait de différer. « Haa haa ! Épique ! » a loué un troisième individu. D’autres ont inlassablement ajouté des emojis rieurs dans les commentaires.

Date de sortie de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, met également en vedette Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi dans des rôles cruciaux. Dirigée par Karan Johar, la comédie romantique devrait sortir sur les grands écrans le 28 juillet.