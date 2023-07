Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar, avec Ranveer Singh et Alia Bhatt, est actuellement le sujet de conversation de la ville. Alors que la bande-annonce du film a donné le ton à un drame familial divertissant, les fans ont été transportés dans la bonne vieille ère des années 90 de Bollywood avec Arijit Singh et Tum Kya Mile de Shreya Ghoshal. Après la formidable réponse à Tum Kya Mile, les créateurs ont maintenant dévoilé une autre chanson intitulée What Jhumka du film. Le numéro énergique est un clin d’œil à la chanson emblématique Jhumka Gira Re chantée par Asha Bhosle. Qu’il s’agisse de l’ensemble vibrant et coloré de Dharma, de la chimie électrisante de Ranveer-Alia, du morceau groovy ou des mouvements de danse, la chanson a coché toutes les cases. Twitter a également rendu son verdict, et tout est positif.

Sortie de la chanson What Jhumka de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Ranveer Singh a puisé dans son enthousiasme indomptable pour What Jhumka, tandis qu’Alia Bhatt, drapée dans une grâce multicolore de six mètres, était l’interprétation parfaite d’une dame équilibrée et de classe élite. En nous donnant les vibrations Tattad Tattad de Ram Leela, Ranveer était un délice visuel, alors qu’il rythmait les rythmes de la chanson Arijit Singh-Jonita Gandhi. Les expressions de Ranveer et d’Alia ainsi que les mouvements de danse synchronisés étaient sur fleek.

Twitter réagit

Louant la chimie en feu entre Ranveer Singh et Alia Bhatt, l’un des utilisateurs a écrit: « La chimie est chimistrifiante. Ranveer et Alia quelle paire danggggggg. »

La chimie est chimistrifiante ____ Ranveer et Alia quelle paire dangggggg __ #QuoiJhumka pic.twitter.com/3NRrzUwkJY ~ (@sapphiirepixie) 12 juillet 2023

Les fans sont accrochés à la piste énergique. « La chanson est en boucle. Ils sont tellement beaux… J’adore la vidéo. »

Appréciant les mouvements de danse de Ranveer Singh, un fan a noté: « ROCKYYY a l’air si bien dayyyymmm. les mouvements ahhh. » Le style d’élite d’Alia et ses expressions mignonnes ont laissé le public bouche bée. « Ses expressions et sa danse font bouger mon Dieu ! Surtout sur Na Kisi Kaam Ka », lit-on dans un tweet.

Ses expressions et ses mouvements de danse … Mon Dieu !! ??? Surtout « Na Kisi Kaam Ka » ?#QuoiJhumka #AliaBhatt pic.twitter.com/cpWwmMsbqt leK | La croyante d’Alia ? (@thekamraan) 12 juillet 2023

Date de sortie de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Outre la paire principale (Alia Bhatt et Ranveer Singh), Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a Shabana Azmi, Jaya Bachchan et Dharmendra dans des rôles clés. Le drame familial marque le retour en tant que réalisateur du cinéaste Karan Johar après environ six ans. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani devrait sortir sur les écrans argentés le 28 juillet.