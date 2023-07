Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani pour aider Ranveer Singh à récupérer sa position au box-office ? Les experts du commerce interviennent

Les fans attendent avec impatience la sortie de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Ranveer Singh et Alia Bhatt. La bande-annonce du film, ainsi que la chanson romantique Tum Kya Mile, ont suscité beaucoup d’amour et d’attention de la part des cinéphiles. Riche en émotions, en drame et en grandeur, le film marque également le retour en tant que réalisateur du cinéaste Karan Johar après environ 6 ans. Les experts du commerce attendent beaucoup de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Selon eux, le film pourrait donner à la carrière de Ranveer Singh une cure de jouvence bien méritée, après une série de films décevants. La dernière sortie réussie de Ranveer au box-office était Gully Boy en 2019. Il s’était notamment associé à Alia Bhatt pour le réalisateur Zoya Akhtar.

Experts commerciaux sur Ranveer Singh

Les experts commerciaux et les exposants ont fait confiance aux critiques positives sur la remorque de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Il est possible que le film change le destin de Ranveer Singh, dont les quatre derniers films, à savoir Jayeshbhai Jordaar, Sooryavanshi, 83 ans, et Cirkus se sont avérés être des catastrophes au box-office. Le réalisateur de Karan Johar pourrait donner à la carrière de Ranveer Singh une cure de jouvence bien méritée, après une série de déceptions.

Selon l’analyste commercial Atul Mohan, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani pourrait permettre à Ranveer Singh de « reprendre pied au box-office ». Louant l’énergie et la polyvalence inégalées de Ranveer, l’expert en commerce a déclaré à ETimes: « Ranveer a captivé le public avec ses rôles précédents. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est sur le point de marquer une étape importante dans sa carrière, lui offrant une plate-forme pour mettre en valeur son talent et se connecter avec les téléspectateurs une fois de plus. »

Karan Johar peut relancer la carrière de Ranveer Singh

L’exposant de films Akshay Rathi a estimé que Karan Johar pourrait jouer un rôle crucial en aidant Ranveer à établir à nouveau son règne à Bollywood. « Après que ses trois derniers films 83, Jayeshbhai Jordaar et Cirkus ne fonctionnent pas, Ranveer Singh a besoin de quelqu’un comme Karan Johar pour le soutenir et faire un grand succès avec lui. Nous espérons que c’est un film qui ramène Ranveer Singh dans la course en termes de publicité angulaires », a-t-il déclaré.

L’énergie de Ranveer Singh convient bien à Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani

L’analyste commercial, Girish Wankhede, a trouvé l’exubérance et l’énergie électrisante de Ranveer Singh bien adaptées à Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Il a prédit que la romance plus grande que nature du film et les grands numéros de danse, intégrés à un drame familial, sont des aspects que Ranveer peut jouer à la perfection. Wankhede a déclaré: « C’est une formule sûre qui ne peut jamais se tromper avec son exubérance et énergie Ranveer Singh est taillé pour ce drame et ce film lui convient à tous points de vue. Sa verve et ses manières exagérées donneront à Rocky une nouvelle tournure.

Date de sortie de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani

Avec le duo principal (Ranveer Singh et Alia Bhatt), Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani met également en vedette Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi dans des rôles importants. Le drame familial devrait sortir sur les grands écrans le 28 juillet.