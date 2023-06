Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani piste Tum Kya Mile: Ranveer Singh, Alia Bhatt se préparent pour la chanson d’amour de l’année

Le teaser de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar nous a donné un aperçu de la romance épique entre Ranveer Singh et Alia Bhatt. Mais ce qui nous a également séduits, c’est la bande originale de Tum Kya Mile, intégrée au teaser. Avec Arijit Singh à la tête de la ballade d’amour, les fans attendent maintenant avec impatience d’entendre la version complète de la chanson. Heureusement, l’attente est presque terminée. Dharma Productions, a offert aux fans une belle surprise aujourd’hui, le 27 juin, en annonçant que le morceau très attendu de Tum Kya Mile sera dévoilé demain.

Date de sortie de la chanson Tum Kya Mile de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Dharma Productions a fait l’annonce spéciale par le biais d’un tweet qui disait : « Nous vous avons entendu ! La chanson d’amour rêveuse qui fait chanter tout le monde est sur le point de vous faire entrer complètement dans la nouvelle ère ! Préparez-vous à ce que l’équipe de rêve vous fasse tomber amoureux ! Tum Chanson de Kya Mile – OUT TOMORROW ! »

Nous vous avons entendu ! La chanson d’amour rêveuse qui fait chanter tout le monde est sur le point de vous faire entrer complètement dans la nouvelle ère ! Préparez-vous à ce que la dream team vous fasse tomber amoureux !__ #TumKyaMile chanson – OUT TOMORROW!#RockyAurRaniKiiPremKahaani #RRKPK pic.twitter.com/Hx3UyXAWEv Dharma Productions (@DharmaMovies) 27 juin 2023

Le teaser mettait en vedette Alia Bhatt et Ranveer Singh, se regardant avec adoration, allongés sur un champ enneigé au milieu des chutes de neige. Le bref aperçu a capturé Alia, à couper le souffle dans un sari jaune, tandis que Ranveer était beau dans une tenue gris-noir, arborant une barbe adulte.

Arijit Singh, Pritam et Amitabh Bhattacharya ont produit Tum Kya Mile

Il ne reste pratiquement aucun doute sur le fait qu’une chanson touche les bons accords lorsqu’elle est chantée par Arijit Singh, composée par Pritam et écrite par Amitabh Bhattacharya. Et Tum Kya Mile de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, créé par ces trois maestros musicaux, pourrait s’avérer être un autre hymne d’amour émouvant de Bollywood. Le trio, accompagné de Karan Johar en tant que réalisateur, a été mentionné comme « l’équipe de rêve » dans la vidéo.

Quand Karan Johar a travaillé avec Arijit Singh, Pritam et Amitabh Bhattacharya à Ae Dil Hai Mushkil

Plus tôt, Karan Johar a tissé de la magie dans les théâtres lorsqu’il s’est associé à Arijit Singh, Pritam et Amitabh Bhattacharya dans l’aventure cinématographique du cinéaste en 2016 Ae Dil Hai Mushkil. Le film nous a donné l’un des plus beaux albums, avec des chansons comme la chanson titre du film, la chanson Break-Up, et Channa Mereya

Tout sur Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Après un écart de près de 7 ans, KJo a de nouveau relevé la barre des attentes avec son retour en salles, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, avec un casting étoilé, un groupe de musiciens talentueux, une romance de conte de fées et des lieux époustouflants. .

La comédie romantique à venir met également en vedette Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi dans des rôles clés. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est prêt à se dérouler dans les salles le 28 juillet.