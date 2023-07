Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani: les fans réagissent au remix de la chanson emblématique d’Asha Bhosle, Jhumka Gira Re

Avec Rocky Aur, Rani Kii Prem Kahaani, le cinéaste Karan Johar revient à la réalisation après sept ans. Son dernier réalisateur était Ae Dil Hai Mushkil, sorti en 2016. Karan Johar a dévoilé la chanson de la deuxième chanson de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani « What Jhumka ». La vedette d’Alia Bhatt et Ranveer Singh a suscité l’intérêt des cinéphiles depuis la sortie de sa bande-annonce et de la première chanson « Tum Kya Mile ». « What Jhumka » est un numéro extravagant et est représenté sur la paire principale du film, Alia et Ranveer, qui joue respectivement Rani et Rocky. La chanson a été chantée par Jonita Gandhi et Arijit Singh, et la musique est composée par Pritam, la chanson ressemble à un numéro de fête parfait, mais elle a une ligne de crochet similaire à la chanson classique d’Asha Bhosle « Jhumka Gira Re ». Peu de temps après que la chanson a été abandonnée par les créateurs, les fans ont inondé les plateformes de médias sociaux de leurs réactions. Alors que Jhumka semble avoir pris le contrôle d’Internet, les fans ne peuvent s’empêcher de parler de la chimie du couple principal. Aur Rani Kii Prem Kahaani sortira en salles le 28 juillet. Outre Ranveer Singh et Alia Bhatt, le film met en vedette Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi dans des rôles clés.