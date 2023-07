Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani : la première photo de test de Ranveer Singh et d’Alia Bhatt obtient un coup de pouce ; les internautes disent qu’ils ressemblent à « frère-sœur »

La bande-annonce de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani nous a emportés avec la romance magique entre Ranveer Singh et Alia Bhatt. Sans oublier, la ballade amoureuse du film, Tum Kya Mile, a également émerveillé les masses. Lorsque le buzz entourant le drame romantique à venir refuse de se calmer, Karan Johar a encore une fois traité les fans avec une autre petite surprise. Aujourd’hui, le 1er juillet, le cinéaste-producteur a abandonné le test de première vue de Rocky de Ranveer Singh et Rani d’Alia Bhatt sur Instagram. Alors que certains fans ont été satisfaits de l’aperçu, d’autres n’ont pas été impressionnés par le premier regard.

Premier essai de Ranveer Singh et Alia Bhatt de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

« Notre tout premier test de look du film ! Lorsque nous étions en train de verrouiller les looks de ROCKY et RANI », a écrit Karan Johar. La première image de regard, capturé Ranveer Singh et Alia Bhatt partageant le même cadre. Ranveer a enfilé une chemise rouge à imprimé blanc, arborant un look macho avec une barbe adulte et des cheveux longs. Il portait également une paire de clous incrustés de pierre. Il avait sa main enroulée autour d’Alia, posant pour le déclic.

https://www.instagram.com/p/CuID7TxI4aC/

Alia a déployé son charme desi, drapée dans un sari imprimé couleur pêche et un chemisier sans manches rose. En termes d’accessoires, elle portait des créoles plaquées or, un nez en argent et un bindi noir sur le front. L’actrice de Brahmastra arborait un subtil relooking glamour, comprenant des yeux bordés de khôl, une nuance de rouge à lèvres nude et des joues rougies. Elle a complété son Rani-avatar avec des tresses ouvertes.

Les fans réagissent à Ranveer Singh, le premier test d’Alia Bhatt

Bhumi Pednekar a réagi au premier test de Ranveer Singh et Alia Bhatt, l’appelant « Fab ». Certains utilisateurs de médias sociaux ont également été bouleversés par la photo. L’un d’eux a jailli, « REGARDEZ-LES. » Un autre a plaisanté: « Une paire que nous souhaitions unir. J’adore Alia et Ranveer. » Mais, une certaine partie de la population Internet était mécontente du test de look, soulignant les défauts.

Alors qu’un utilisateur a affirmé que Ranveer et Alia avaient « Zéro chimie » sur la photo, un autre a noté que « ce look ne leur convient pas ». Un troisième individu a remarqué que Ranveer ressemblait à « Ram » de son film Ram Leela et Alia ressemblait à « Isha » de Brahmastra. « Les deux ressemblent à un frère et à une sœur… dans la chanson, la romance n’a pas fonctionné non plus, le casting est un gros flop, je suppose », est venu un autre commentaire désapprobateur.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani distribution et date de sortie

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, met également en vedette des célébrités vétérans, notamment Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi. Le film devrait sortir sur les grands écrans le 28 juillet.