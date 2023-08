Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani: Karan Johar révèle que la chanson d’Alia Bhatt Kudmayi a un lien avec son mariage avec Ranbir Kapoor

Karan Johar est le plus grand mentor de la vie d’Alia Bhatt, car il lui a fait ses débuts de rêve avec Student Of The Year, et c’est ainsi que sa carrière a débuté dans l’industrie, et aujourd’hui, elle est la principale diva. Karan, qui célèbre le super succès de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani avec Alia Bhatt et Ranveer Singh, a organisé une conférence de presse aujourd’hui et a largement parlé du film et de sa réalisation. KJo a fait une mention spéciale de la chanson Kudmayi qu’ils ont sortie il y a un moment que le Mehendi sur la main d’Alia provient de son vrai mariage avec Ranbir Kapoor, et c’est le moment qu’ils ont tourné pour la chanson.

Alia, qui s’est mariée avec Ranbir en avril, a immédiatement repris son travail et s’est rendue à Jaisalmer pour tourner la séquence de mariage du film avec Ranveer Singh. Eh bien, nous comprenons clairement maintenant pourquoi Alia n’a pas choisi de faire des folies avec son mariage, car elle en avait déjà un dans sa vie réelle.

Regardez la vidéo de Karan Johar faisant une révélation intéressante sur Alia Bhatt de son Shaadi avec Ranbir Kapoor qui est lié à Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Alia Bhatt et Ranveer Singh étaient également présents à la conférence de presse, et l’ensemble du casting a honoré l’événement, y compris Dharmendra, qui est devenu le sujet de conversation de la ville pour sa scène liplock avec l’actrice vétéran Shabana Azmi dans le film. Ranveer Singh a tourné son côté chevaleresque et a aidé la superstar vétéran à monter sur scène. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani gagne les cœurs et Karan Johar a une fois de plus prouvé qu’il est un véritable artiste lorsqu’il s’agit de faire des drames familiaux. Non seulement les fans, mais même les critiques et les cinéastes comme Anurag Kashyap sont époustouflés par le métier de KJo.