Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani: Hema Malini RÉAGIT à Dharmendra, le baiser dont on parle beaucoup de Shabana Azmi

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a reçu beaucoup d’amour et d’appréciation de tous. L’artiste masala de Bollywood réalisé par Karan Johar a bien réussi au box-office. Les critiques positives de Ranveer Singh et Alia Bhatt ont seulement aidé le film à frapper de bons chiffres au box-office. Parmi le scénario divertissant, il y a aussi beaucoup d’agitation autour du baiser de Shabana Azmi et Dharmendra. Beaucoup de discussions ont lieu. Cela en a étonnamment choqué plusieurs, mais comment Hema Malini a-t-il réagi ?

Hema Malini sur Dharmendra en vedette dans RARKPM

Tel que rapporté par Times Now, Hema Malini a parlé du baiser dont on parle beaucoup entre Dharmendra et Shabana Azmi. Elle a dit qu’elle ne l’avait pas encore regardé. Cependant, elle a fait l’éloge de Dharmendra et elle est très heureuse pour lui car il a pu être à nouveau devant la caméra. Hema Malini a déclaré: « Je suis sûr que les gens ont adoré le film. Je suis si heureux pour Dharam ji, car il aime être devant la caméra tout le temps. Il adore ça. »

La réaction de Javed Akhtar au baiser Dharmendra-Shabana

Plus tôt, Shabana Azmi avait révélé la réaction de son mari Javed Akhtar à la scène du baiser. Elle a dit qu’il ne s’en souciait pas du tout. Ce qui le dérangeait plutôt, c’était son comportement chahuteur en regardant le film. Elle ne pouvait pas arrêter d’applaudir, d’encourager, de siffler en regardant Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

L’histoire du film est que Rocky et Rani s’aiment, cependant, ils viennent d’horizons très différents. Cela devient une tâche d’amener leurs familles à s’entendre. Ils changent de place dans leurs maisons et passent du temps avec les familles de l’autre. Alors que leur histoire d’amour fleurit, les personnages de Dharmendra et Shabana Azmi se retrouvent face à face. Il est révélé qu’ils sont des amants perdus depuis longtemps. Alors qu’ils se réunissent, ils partagent un baiser. Dharmendra joue Ranveer Singh alias le grand-père de Rocky tandis que Shabana Azmi est la grand-mère d’Alia Bhatt alias Rani.

En dehors de cela, Jaya Bachchan joue également un rôle central dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. C’est après une longue période qu’un film masala à gros budget de style Bollywood avec la touche extravagante de Karan Johar est arrivé dans les salles.