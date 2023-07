Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani : Est-ce que Ranveer Singh, la vedette d’Alia Bhatt, s’inspire de CE film tamoul ?

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est l’un des films les plus attendus de l’année. Karan Johar est revenu au fauteuil de réalisateur et les cinéphiles attendent beaucoup du film mettant en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt. Citant le tournage à grande échelle, le drame familial, la grande distribution et d’autres facteurs similaires, les gens affirment que KJo ramène l’OG Bollywood à Bollywood. Eh bien, il est rapporté que le film très attendu de l’année n’est pas un original mais un remake d’un film du sud.

Le réalisateur de Karan Johar serait un remake d’un film tamoul intitulé Santosh Subramaniam avec Genelia D’Souza et Jayam Ravi. Cette comédie dramatique romantique a le même scénario que Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. On dit que le film a inspiré les réalisateurs du prochain film de Bollywood. En parlant de Ranveer Singh, Alia Bhatt starrer le film tourne autour de l’histoire d’amour de Rocky et Rani. Rocky est un homme punjabi bruyant et flamboyant tandis que Rani est une fille intellectuelle et sophistiquée issue d’une famille riche. Au fil du temps, à la fois par amour et pour accommoder leur famille pour le mariage, ils changent de maison. Tous deux échangent leur famille pendant trois mois pour réussir le test.

Eh bien, cette intrigue semble avoir été inspirée par Santosh Subramaniam. Le film tamoul avec Genelia D’Souza et Jayam Ravi suit l’histoire d’un homme issu d’une famille riche et, comme d’habitude, son père rejette la fille qu’il aime. Comme elle ne correspond pas à leur statut, son père cherche une autre fille convenable. Cependant, à la convenance, leurs pères respectifs, la fille doivent vivre avec la famille du garçon pendant quelques jours et vice versa. Avec le temps, les deux passent le test et sont approuvés dans ce drame amusant qui est également un remake du film Telugu Bommarillu avec Genelia D’Souza et Siddharth.

L’intrigue de base de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani et de Santosh Subramaniam n’est-elle pas la même ? Même si l’artiste tamoul a inspiré le prochain artiste familial, Karan Johar a sa propre touche qui pourrait attirer le public. Outre Ranveer Singh et Alia Bhatt, RARKPK met également en vedette Jaya Bachchan, Dharmendra et Shabana Azmi. Le film devrait sortir en salles le 28 juillet 2023.