Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani: Dharmendra s’ouvre sur les réactions des fans à son baiser à l’écran avec Shabana Azmi; dit ‘La dernière fois que j’ai…’

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a gagné Rs 11 crores au box-office le premier jour. Le film de Karan Johar est la quintessence de la romance bollywoodienne avec des éléments de musique, de visuels, d’émotions et de mélodrame. L’un des plus grands chocs et surprises du film a été la scène des baisers de Dharmendra et Shabana Azmi. Les deux vétérans âgés de 87 et 72 ans ont partagé une douce serrure à lèvres qui a rendu les gens fous. De nombreuses personnes sont restées sous le choc pendant quelques minutes. Dans une conversation avec News18, il a parlé de la scène des baisers. Il a dit qu’il était conscient que Shabana Azmi et lui avaient surpris le public avec la scène des baisers, et que les gens l’avaient également applaudi. Il a dit que cela se produit de manière très inattendue et donc l’impact. Les fans se souviendront qu’il a même embrassé Nafisa Ali dans Life In A Metro. Il aurait déclaré: « La dernière fois que j’ai fait une scène de baiser, c’était dans Life In A Metro avec Nafisa Ali et à cette époque aussi, les gens l’avaient appréciée. »

Il a dit en plaisantant dans l’interview que lorsque Karan Johar lui a raconté la scène, il ne s’est pas excité. Il a dit qu’il avait compris que le film avait besoin de cette scène, et ce n’était pas juste de le dire. Dharmendra a dit qu’il le ferait. La superstar vétéran a déclaré qu’il croyait qu’il n’y avait pas d’âge pour la romance. Il a été cité comme disant: « L’âge n’est qu’un nombre et deux personnes, quel que soit leur âge, montreront leur amour l’une pour l’autre en s’embrassant. Shabana et moi n’avons ressenti aucune sorte de gêne en le faisant car c’était très esthétique. . »

Dans le film, Dharmendra et Shabana Azmi jouent le rôle d’amants non partagés. Un jour, il prend le nom de Jamini Chatterjee, et son petit-fils Rocky Randhawa alias Ranveer Singh se lance à la recherche de la dame. Le rôle de Jamini est joué par Shabana Azmi. Cette partie du film a été immensément aimée avec l’utilisation de vieilles chansons de Bollywood. Il a dit que Karan Johar est un bon réalisateur et qu’il a vraiment apprécié le processus de travail avec lui. Il a dit qu’il se réfère toujours à Jaya Bachchan comme son Guddi. Les fans sont gaga du charme de Dharmendra dans le film.

Le vétéran reste loin de la ville dans sa ferme. Il a été vu au mariage de son petit-fils Karan Deol avec Drisha Acharya.