Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani: Découvrez les frais facturés par le casting du film

Dans le prochain Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani de Karan Johar, Alia Bhatt et Ranveer Singh amuseront à nouveau le public. Les fans ont loué la performance du duo dans Gully Boy plus tôt. Le 28 juillet, Karan Johar lancera son premier film, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Le teaser du film est sorti récemment. L’aperçu semble être un drame familial avec beaucoup d’émotions, des vêtements vibrants, des décors somptueux et de belles photographies. Avec Alia et Ranveer, le film met également en vedette des acteurs bien connus dans les rôles clés, notamment Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi. Maintenant, après la sortie du teaser, les fans ont commencé à parler des frais de distribution des stars du film. Sur cette note, vérifions les honoraires du casting vedette de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.