Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani couple Ranveer Singh, Alia Bhatt a battu les rumeurs de problèmes dans le mariage réel comme des pros

Dernièrement, les mariages d’Alia Bhatt et de Ranbir Kapoor, de Ranveer Singh et de Deepika Padukone ont fait l’objet d’une immense attention. Kangana Ranaut a indirectement pris une fouille à l’ancien couple en disant qu’un jeune acteur dans un mariage Farzi. Elle a dit qu’il avait fait le mariage uniquement parce qu’il s’était fait promettre une trilogie par le ‘Papa’. Les internautes ont déduit qu’elle faisait ici référence à Karan Johar et Alia Bhatt. Aujourd’hui, toutes les limites ont été franchies lorsqu’elle a laissé entendre qu’un bébé n’était qu’une astuce promotionnelle. Les internautes sont furieux de la façon dont elle a même indirectement traîné Raha Kapoor qui est un bébé dans ce gâchis.

D’autre part, des spéculations soudaines continuent de faire surface sur les réseaux sociaux sur le statut du mariage de Ranveer Singh et Deepika Padukone. Un utilisateur aléatoire de Twitter a déclaré qu’elle prévoyait de déménager à Hollywood. Chaque fois, l’un d’entre eux a été repéré, des histoires en solo ont commencé sur la façon dont leur mariage a atteint une période difficile. Mais les deux couples battent de telles ordures comme des pros. Il semble que les gens aient dit à Ranbir Kapoor, Alia Bhatt d’intenter une action en justice, mais les deux ont gardé le silence. Mais c’est ainsi qu’ils ont battu la tirade du couple Farzi.

Ranbir Kapoor s’est présenté à la projection spéciale de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani. Même Karisma Kapoor était présente. Neetu Kapoor a posté une photo faisant l’éloge du film. C’était après que Kangana Ranaut eut fait allusion à une actrice qui avait été snobée par la famille du mari. Nous pouvons le voir lui tenir la main après avoir quitté la projection de RARKPK.

Karisma Kapoor a également assisté à la projection. Elle a posté une photo adorée avec Ranveer Singh et Ranbir Kapoor.

Alia Bhatt est allée chercher Ranbir Kapoor à l’aéroport après son retour de Delhi. Il s’y était rendu pour le défilé Kunal Rawat lors de la India Couture Week 2023. Les internautes l’ont remarqué…

Ranveer Singh et Deepika Padukone

Ces deux-là ont également battu les commérages comme des pros. Deepika Padukone a fait la promotion de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani. Les langues ont commencé à remuer après qu’elle ne lui ait pas souhaité son anniversaire sur les réseaux sociaux. Hier, elle portait une veste personnalisée RS pour un rendez-vous au cinéma avec Ranveer Singh.

Elle est également allée à la fête à la résidence de Karan Johar. Les fans étaient heureux de voir Deepika Padukone reposer sa tête sur les bras de son homme lorsqu’ils sont sortis de la voiture.

Nous avons vu comment Ranveer Singh a embrassé Deepika Padukone au milieu de sa rampe de marche dans le spectacle Manish Malhotra.

On peut voir comment les deux couples crient haut et fort qu’ils sont amoureux devant le monde. Alia Bhatt et Ranveer Singh ont été félicités pour leurs performances dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani.