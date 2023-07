Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani chanson Ve Kamleya: Ranveer Singh, la balade émotionnelle remplie d’amour d’Alia Bhatt laisse les fans fondre [Check Reactions]

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani sortira bientôt dans les salles de cinéma. Le film marque les retrouvailles de Ranveer Singh et Alia Bhat pour la deuxième fois après Garçon du ravin. Karan Johar est revenu au fauteuil du réalisateur après Ae Dil Hai Mushkil pour celui-ci et cela ne ressemble à rien de moins qu’un spectacle visuel et une extravagance typique de Karan Johar avec la famille au cœur. Les créateurs ont sorti leur troisième chanson du Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani intitulée Ve Kamleya. C’est une mélodie romantique qui retrace si bien les émotions de Rocky et Rani.

Sorties de Ve Kamleya de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Entertainment News se déchaîne avec Ve Kamleya avec Alia Bhatt et Ranveer Singh de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Rocky de Ranveer et Rani d’Alia ont un voyage très émouvant à travers la chanson. De Rocky et Rani tombant amoureux l’un de l’autre à la lutte avec leurs émotions et le drame familial au désir l’un pour l’autre, Ve Kamleya a beaucoup d’émotions et est rempli d’amour. Arijit Singh et Shreya Ghoshal ont donné leur voix à cette chanson qui parle de vouloir être insouciant en amour mais de se retenir.

Ranveer Singh vole la vedette à Ve Kamleya. Il est un régal à regarder lorsqu’il exprime ses sentiments, qu’il s’éloigne de se sentir à l’aise dans les bras de Rani, Rocky vous gardera collé. Rani, d’autre part, vous laissera fasciné. Même quand elle pleure des seaux de larmes, vous serez amoureux, Alia est si jolie. Et leur alchimie est le feu !

Les internautes réagissent à la chanson de Ve Kamleya avec Ranveer Singh et Alia Bhatt

Après la chanson de What Jhumka, les fans ont été un peu déçus. Tum Kya Mile a encore touché la corde sensible du public. Cependant, Ve Kamleya le frappe hors du parc. Les fans adorent la voix mélodieuse d’Arijit et Shreya, les paroles douloureusement belles et la chimie de Ranveer et Alia. Découvrez les tweets ici :

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est financé par Karan Johar, Hiroo Yash Johar et Apoorva Mehta sous la bannière de Dharma Productions et Viacom 18 Studios. Le film sort le 28 juillet.