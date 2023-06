Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani chanson Tum Kya Mile: KJo révèle pourquoi le tournage était spécial pour Alia Bhatt et il a une connexion Raha

Karan Johar fait son retour en tant que réalisateur avec le film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. La première chanson Tum Kya Mile sortira aujourd’hui. Le cinéaste a partagé des photos sur son compte Instagram. Nous pouvons voir Alia Bhatt et Ranveer Singh romancer dans les sommets enneigés du Cachemire dans le plus pur style Yash Chopra. Karan Johar dit qu’il a fait une chanson qui rend un hommage sans vergogne à Yash Chopra. Le cinéaste a révélé qu’il s’agissait de la première chanson tournée par Alia Bhatt après la naissance de Raha. Cela marque son retour au travail. Vaibhavi Merchant, qui est elle-même une grande fan de Yash Chopra, a apparemment fait un travail magnifique.

Cela aime vraiment un retour au Bollywood vintage sur lequel nous avons grandi. Les fans manquent cruellement cette phase dans cette ère de remakes. Chaque jour, nous lisons des plaintes concernant le manque de chansons de qualité, une chimie folle et des décors merveilleux qui ont fait de regarder des films hindis une expérience si joyeuse.

Tout le monde a l’air super excité comme cela se voit dans les commentaires. Rakul Preet Singh a écrit: « Je ne peux pas arrêter de fredonner cette chanson depuis la sortie de la bande-annonce !! J’ai hâte, j’ai hâte. » D’autres ont également dit que la bonne vieille romance de Bollywood était le besoin de l’heure. Raha Kapoor est née en novembre 2023. Alia Bhatt s’est envolée pour le Cachemire en janvier pour cette chanson de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani.

Alia Bhatt a quelques grands projets à venir pour le public. Elle a également été occupée à promouvoir Heart Of Stone. Elle a été vue en train de faire des interviews avec Gal Gadot et Jamie Dornan. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani sortira en salles en juillet 2023. La musique a toujours été un élément clé de tous les films Dharma, qu’il s’agisse de Shershaah ou d’Ae Dil Hai Mushkil. Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont décidé qu’un parent resterait avec Raha lorsque l’un d’entre eux serait absent pour les tournages. L’actrice a repris le travail assez rapidement. Le couple star serait considéré comme Lord Ram et Sita dans la version du Ramayana de Nitesh Tiwari.