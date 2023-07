Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani : Alia Bhatt et Ranveer Singh lancent le blitz promotionnel | Regarder la vidéo

Le film très attendu « Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani » a décollé avec un bang alors que les acteurs principaux, Alia Bhatt et Ranveer Singh, ont lancé le blitz promotionnel avec beaucoup d’enthousiasme. Le duo dynamique, connu pour son incroyable chimie à l’écran, est prêt à captiver à nouveau le public avec ce conte romantique. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Alia Bhatt et Ranveer Singh peuvent être vus rayonnant d’énergie et d’excitation alors qu’ils font la promotion du film. La vidéo montre leur camaraderie et le plaisir qu’ils partagent sur et hors des plateaux, laissant les fans attendre avec impatience la sortie du film.

Alia Bhatt est magnifique dans ses tenues à la mode, dégageant élégance et charme, tandis que l’exubérance et la flamboyance de Ranveer Singh ajoutent une saveur unique à la campagne promotionnelle. Leur chimie indéniable et leur énergie contagieuse ne manqueront pas de laisser le public en redemander. Le blitz promotionnel promet une série d’événements captivants, d’interviews et d’interactions avec les fans, tous visant à susciter l’anticipation et à créer un buzz autour de « Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani ».

