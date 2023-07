Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani: Alia Bhatt alias la co-star de Rani Churni Ganguly dit que le népotisme ne s’applique pas à l’actrice

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani sort en salles le 28 juillet. Ranveer Singh et Alia Bhat jouent les rôles principaux de Rocky et Rani dans le film qui marque le retour de Karan Johar au siège du directeur après environ une demi-décennie. Avant même que l’aperçu du film ne soit partagé en ligne, les gens en parlaient. Premièrement, il y avait beaucoup de curiosité parmi les fans à cause du titre, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Et a également commencé les discussions sur le népotisme puisque Karan Johar dirige le film et il est comme une figure paternelle pour Alia Bhat. Cependant, l’actrice Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani Churni Ganguly estime que le népotisme ne s’applique pas à Alia.

Churni Ganguly dit que le népotisme ne s’applique pas à Alia Bhatt

Churni Ganguly joue Alia Bhatt alias la mère de Rani dans le film réalisé par Karan Johar. L’actrice a fait l’éloge de sa fille à l’écran en disant qu’Alia est l’une de ces interprètes extrêmement talentueuses. Elle a également expliqué comment les gens parlent souvent de népotisme lorsqu’ils parlent d’Alia Bhatt. Eh bien, c’est vrai, Alia est l’une des actrices dont on parle le plus lorsqu’il s’agit de parler de népotisme. Cependant, Churni Ganguly pense qu’Alia et le népotisme ne vont pas ensemble. C’est parce que « je pense que le népotisme ne devient pertinent que si l’acteur n’est pas à la hauteur et manque de talent. Mais ce n’est pas le cas avec Alia », a déclaré Churni à un portail d’informations sur le divertissement en ligne. Eh bien, vous devez l’admettre, même s’il y a l’aide initiale, mais ensuite, l’acteur doit prouver son courage. Et Alia a montré son talent avec ses films polyvalents et ses rôles intéressants.

Churni ajoute qu’Alia a fait ses preuves film après film. L’actrice bengali dit qu’Alia se met dans la peau des rôles et lui donne vie à l’écran. Et il en va de même pour Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Churni affirme qu’ils ont improvisé dans de nombreuses scènes ensemble et que beaucoup venaient d’Alia.

Regardez la vidéo de Ve Kamleya ici :

Churni Ganguly se souvient comment elle a décroché le rôle de la mère d’Alia Bhatt dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Churni Ganguly raconte à News18.com qu’elle a reçu un appel de Dharma Productions qui finance le film vedette de Ranveer Singh aux côtés de Viacom18 Studios. L’actrice était occupée à emménager dans sa nouvelle maison. On lui a demandé d’envoyer une vidéo d’elle, une vidéo enregistrée, mais elle a continué à la retarder. C’est lorsqu’ils lui ont envoyé une photo qui s’est avérée être d’elle-même qu’elle a senti qu’ils voulaient vraiment la jeter dans le film. Par la suite, Churni a envoyé la vidéo et a reçu une réponse le soir même lui demandant de bloquer ses rendez-vous et de rencontrer Karan Johar.