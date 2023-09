Rockslide ferme l’autoroute 97 avant le mariage

VANCOUVER –

Dans les semaines qui ont précédé le mariage de Tazz Norris et Lisa Lalonde à Penticton, des invités ont déjà annulé leur mariage en raison d’incendies de forêt, de fumée et de l’interdiction de voyager, qui a été annulée plus tôt que prévu.

Le couple ne pensait pas avoir un autre obstacle lors de leur grand jour.

«Les incendies ont continué à s’atténuer, puis à reculer et à diminuer et nous reculons et vous savez, puis j’ai dit: ‘Oh, vous savez, quel est le pire qui puisse arriver?’ Et puis le glissement de terrain s’est produit », se souvient Norris.

Lundi après-midi, trois heures et demie seulement avant que Norris et Lalonde ne se marient, un éboulement déversant 3 000 mètres cubes de matériaux s’est écrasé sur l’autoroute 97 entre Summerland et Peachland.

Le père de Lalonde, âgé de 92 ans, se rendait au mariage avec le reste de la famille de Kelowna.

« Nous sommes allés jusqu’au toboggan et bien sûr, nous n’avons pas pu passer. Nous avons dû revenir et nous ne savions pas comment nous allions nous rendre au mariage », a déclaré Jack Lalonde à CTV News.

« À mon âge, je restais assis et je laissais les autres comprendre parce que je ne pouvais rien faire. »

Il avait raison. À ce moment-là, les membres de la famille ont lancé un appel à l’aide à des amis et à des inconnus.

« Je suis toute habillée », a déclaré la mariée. « Mon frère m’a téléphoné, je pense vers 15h30 ou 16h00, pour me dire « Hé, tu es assis ? et j’ai menti et dit que je l’étais, mais je ne l’étais pas. Et puis il m’a parlé du toboggan et j’ai dû m’asseoir.

BATEAU À LA SAUVEGARDE

Puisqu’il n’existe pas d’autre itinéraire direct entre Kelowna et Penticton, le moyen le plus rapide d’amener le père de la mariée au mariage était le bateau.

Des inconnus ont proposé leur aide, mais finalement, un ami, également doué en sauvetage, a répondu à l’appel.

«C’était plutôt normal pour moi», a déclaré Randy Brown, directeur de recherche chez Penticton Search and Rescue. « Je pense que pour eux, c’était très stressant et je peux comprendre ça. Mon cœur allait vers eux. Et j’étais vraiment heureux d’en faire partie et de concrétiser cela.

Brown a installé un tracker sur le bateau pour que les jeunes mariés puissent voir quand le reste de la famille arriverait.

En raison des vents violents, le trajet a duré environ 50 minutes.

Le mariage a été retardé de 90 minutes pour que le père de la mariée puisse y assister.

Le couple a déclaré qu’il était particulièrement important d’avoir l’homme de 92 ans là-bas, car la mère de la mariée est décédée à peine deux mois auparavant.

«Cela signifiait tout pour le monde, surtout avec le départ de maman; elle était censée être là », a déclaré Lalonde.

‘MAGNIFIQUE JOURNÉE’

Le reste de la journée s’est déroulé sans accroc.

Lalonde a accompagné sa fille jusqu’à l’autel avec des chaussures en daim bleu, la même paire qu’il portait lors de son mariage en 1955.

« L’un des moments forts », a-t-il décrit à propos de ce moment. « Être là et voir deux personnes heureuses, unies et commencer une nouvelle vie, c’est une expérience. C’était super. »

Quelques personnes n’ont pas pu y assister en raison de l’éboulement et ont organisé une soirée d’observation pour voir les noces.

«C’était une très belle journée; belle cérémonie», a déclaré Lalonde. Il y avait beaucoup d’amour dans la pièce. Et cela, vous savez, a rendu la situation encore plus spéciale avec toute l’adversité que nous avons dû traverser pour en arriver là.

ÉGLISSEMENTS PUIS FEUX DE FORÊT

Le lendemain, le père de Lalonde n’était de retour à sa résidence-services que quelques heures avant de devoir être évacué à nouveau en raison de l’incendie de forêt de McDougall Creek.

Il a été évacué initialement lorsque l’incendie s’est propagé pour la première fois et il est resté avec sa famille à Summerland. Mais cette fois, il restera en famille à Kelowna.

« Je ne m’attendais pas à la deuxième fois, c’est quelque chose », a-t-il déclaré.

Norris a dit qu’il était difficile pour lui de repartir, mais il le prend avec calme.

« Il considère cela comme une grande aventure. Il a un iPad, son iPhone et ses chargeurs», a déclaré Lalonde.

Les jeunes mariés sont maintenant à Winnipeg pour célébrer une autre cérémonie de mariage avec la famille de Norris.

« Les seuls moments où il y a un éboulement à Winnipeg, c’est quand quelqu’un joue au curling », a-t-il plaisanté. Il a dit qu’en tant que comédien, la semaine dernière lui a donné du nouveau matériel pour les spectacles à venir.

Ils croient également que les obstacles auxquels ils sont confrontés ne font que renforcer leur lien.

« Nous avons pensé que c’était une façon de montrer qu’ensemble, nous pouvons tout surmonter », a-t-il déclaré.