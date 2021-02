Rocks: Le casting d’inconnues remporte gros aux British Independent Film Awards | Actualités Ents & Arts

Rocks – un film sur les femmes, réalisé, écrit et produit par des femmes – a remporté le premier prix aux British Independent Film Awards (BIFA).

Le film, qui a sélectionné son casting de femmes inconnues dans les écoles secondaires de Londres, a été le grand gagnant de la soirée, remportant cinq prix.

Nommé meilleur film indépendant britannique, il a également remporté la meilleure actrice de soutien et le nouveau venu le plus prometteur pour Kosar Ali, meilleur acteur de soutien pour D’angelou Osei Kissiedu (qui n’avait que sept ans au moment du tournage) et meilleur casting pour Lucy Pardee.

Réalisé par Sarah Gavron, l’histoire du passage à l’âge adulte raconte l’histoire d’une adolescente britannique marginalisée, laissée à elle-même et à son jeune frère après la disparition de leur mère célibataire.

Saluée comme une célébration du cinéma féminin, la productrice Ameenah Ayub Alle a décrit le film comme «imprégné de l’esprit d’une adolescente» et a loué «toutes les femmes incroyables» qui ont travaillé sur la production.

S’exprimant après sa double victoire, Ali, qui joue le meilleur ami du personnage principal, a déclaré que le film lui avait fait « me comprendre en tant que personne et en tant qu’acteur car avant toute cette expérience, je n’avais jamais pensé que je serais qui je suis aujourd’hui, remportant des prix. et même poursuivre cette carrière d’acteur « .

Ali, de Forest Hill, avait précédemment déclaré à Sky News qu’il était à la fois « écrasant » et « fou » d’être choisi dans le film, et qu’elle espérait continuer à agir à l’avenir.

En raison des restrictions relatives aux coronavirus, la cérémonie du BIFA a eu lieu virtuellement, animée par l’acteur de Harry Potter Tom Felton avec des stars telles que Zendaya, Emma Corrin de la Couronne et Daisy Edgar-Jones de Normal People annonçant certains des gagnants.

Le thriller surnaturel His House – qui mêlait les dures réalités des demandeurs d’asile à des terreurs d’un autre monde – a remporté quatre gongs, dont le meilleur réalisateur pour Remi Weekes et la meilleure actrice pour Wunmi Mosaku.

Image:

Bukky Bakray comme Shola ‘Rocks’ (L) et Kosar Ali comme Sumaya. Pic: Altitude



Le père – un drame touchant sur un homme aux prises avec la démence – a remporté trois victoires dans la soirée, dont celui du meilleur acteur pour Sir Anthony Hopkins, 83 ans.

Ce fut également une soirée réussie pour l’acteur Riz Ahmed, qui a été récompensé pour sa récente incursion derrière la caméra.

Ahmed a remporté le prix du meilleur premier scénariste pour Mogul Mowgli, dans lequel il joue le rôle d’un rappeur à la recherche de la gloire aux États-Unis, et le court-métrage The Long Goodbye – dans lequel il a également écrit et joué – a été nommé meilleur court métrage britannique.

:: Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Le drame aux oscars Nomadland avec Frances McDormand a remporté le prix du meilleur film international indépendant.

Une liste complète des gagnants est disponible sur le Site Web du BIFA.