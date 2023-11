Rockpoint va développer un site industriel intercalaire pour trophées dans le comté de Broward en collaboration avec The Cordish Companies et Caesars Entertainment

Établit une empreinte sur le marché industriel du sud de la Floride, dont l’offre est limitée

BOSTON, 10 novembre2023 /PRNewswire/ — Rockpoint, un Bostonsociété de capital-investissement immobilier, a annoncé aujourd’hui qu’elle développerait un site industriel trophée dans le Plage de Pompano sous-marché de Comté de Broward, Floride. Rockpoint développera la propriété avec The Cordish Companies et Caesars Entertainment dans le cadre d’un plan directeur plus vaste. L’annonce d’aujourd’hui donne à Rockpoint une présence significative dans le secteur à offre limitée Sud de la Floride marché industriel et s’appuie sur la stratégie de l’entreprise consistant à acquérir des installations industrielles dans des zones à barrières d’entrée élevées à travers les États-Unis.

Le développement, qui s’étend sur un site de 87,8 acres et comprendra environ 1,5 million de pieds carrés d’espace louable, est situé à seulement 20 minutes du centre-ville. Fort Lauderdale et à 40 minutes du centre ville Miami et le centre ville plage de palmiers. Il représente l’un des derniers sites de développement de trophées intercalaires de sa taille en Sud de la Florideune région qui continue de connaître une croissance significative des loyers industriels en raison de contraintes d’approvisionnement persistantes et d’une demande d’espace constamment élevée.

Le site fait partie d’un développement beaucoup plus vaste de 223 acres appelé The Pomp, que The Cordish Companies et Caesars Entertainment développent en tant que destination transformatrice à usage mixte. Le Pomp est l’un des développements à usage mixte les plus grands et les plus dynamiques de Sud de la Floride avec plus de 10 millions de pieds carrés d’utilisations de divertissement, d’hôtellerie, de vente au détail et résidentielles de premier ordre. Des ancres telles que TopGolf ouvriront prochainement et le développement de Live! à The Pomp est en cours.

« Rockpoint est heureux de travailler avec Cordish et Caesars pour transformer ce site stratégique de plusieurs centaines d’acres dans le cadre du plan directeur », a déclaré Tom Gilbane, membre directeur de Rockpoint. « Cet investissement offre à Rockpoint l’opportunité de proposer une propriété industrielle unique sur un marché important et sous-approvisionné. Malgré un sentiment général de prudence à l’égard de nouveaux investissements dans l’environnement actuel des marchés financiers, nous sommes enthousiasmés par cette opportunité compte tenu de l’attrait de notre combinée à une croissance significative des loyers qui Comté de Broward que nous connaissons en raison de niveaux d’inoccupation historiquement bas couplés à une demande toujours élevée. »

« Alors que les progrès se poursuivent dans toutes les facettes de The Pomp, nous sommes ravis de travailler avec Rockpoint sur la composante industrielle de ce projet révolutionnaire », a déclaré Corey Long, vice-président du développement chez The Cordish Companies. “Rockpoint est l’une des principales sociétés immobilières du les États Unis. L’annonce d’aujourd’hui poursuit notre engagement à fournir un développement transformateur et de premier ordre pour le Ville de Pompano Beach et Sud de la Floride“.

Les travaux sur le site du projet devraient commencer dans mai 2024, comme première phase d’un calendrier de développement en trois phases. Rockhill Management, la filiale dédiée aux services immobiliers de Rockpoint, en collaboration avec The Cordish Companies et Caesars Entertainment, dirigera le développement et la gestion du projet.

À propos de Rockpoint

Rockpoint est une société de capital-investissement immobilier qui utilise une approche d’investissement axée sur la valeur fondamentale, ciblant des types de produits et des marchés sélectionnés à travers le monde. les États Unis. La société applique une approche d’investissement cohérente et disciplinée dans l’ensemble de ses programmes d’investissement, qui couvrent des profils de rendement distincts. Rockpoint évalue continuellement les opportunités du marché et évalue les investissements potentiels par rapport à leur valeur intrinsèque et à leurs flux de trésorerie, en ciblant les investissements dont Rockpoint estime que leur prix est inefficace ou mal compris par le marché dans son ensemble. Rockpoint recherche de manière proactive les opportunités qui présentent un fort potentiel de valeur qui peut être réalisé grâce à une gestion d’actifs efficace. Depuis 1994, les cofondateurs de la société avec d’autres ont parrainé 19 véhicules d’investissement et véhicules de co-investissement associés par l’intermédiaire de Rockpoint et d’une société précédente et ont levé environ 30 milliards de dollars en engagements en fonds propres. Dès 30 juin 2023l’équipe d’investissement de Rockpoint avec d’autres a investi ou s’est engagée à investir dans 498 transactions avec une capitalisation maximale totale d’environ 80 milliards de dollars (y compris les capitaux propres du fonds, les capitaux propres des co-investisseurs et la dette). Pour en savoir plus, visitez www.rockpoint.com.

À propos de Gestion Rockhill

Rockhill Management, LLC (« Rockhill »), une filiale de Rockpoint, est une société de gestion de services immobiliers dédiée qui dessert des propriétés commerciales et résidentielles sur des marchés sélectionnés partout dans le monde. les États Unis. Rockhill utilise une approche réactive et personnalisée et les technologies les plus récentes en matière de gestion immobilière et relationnelle afin de fournir un service personnalisé, des équipements haut de gamme et des communautés intentionnelles dans l’ensemble du portefeuille de Rockpoint. Dès 27 octobre 2023Rockhill fournit des services de gestion immobilière, de gestion de projet et d’autres services à des propriétés représentant environ 37,4 millions de pieds carrés de biens immobiliers sur les marchés, notamment le Austin, Grand Boston, New YorkLa baie de San Francisco, Sud de la Floride, Californie du Sudet Washington DC régions métropolitaines. Pour en savoir plus, visitez www.rockhillmanagement.com.

À propos des entreprises cordiales

Les origines des sociétés Cordish remontent à 1910 et englobent quatre générations de propriété familiale privée. Au cours des dix dernières décennies, The Cordish Companies est devenue un leader mondial du jeu ; Immobilier commercial; Quartiers de divertissement ; Développements ancrés dans le sport ; Hôtels; Propriétées résidentielles; Restaurants; Espaces de coworking ; et le capital-investissement. L’un des promoteurs les plus importants et les plus respectés au monde, The Cordish Companies a reçu sept prix d’excellence sans précédent de l’Urban Land Institute pour des développements public-privé qui revêtent une importance unique pour les villes dans lesquelles ils sont situés. The Cordish Companies a développé et exploite des destinations de restauration, de divertissement et d’accueil très réputées dans tout le pays. les États Unis, beaucoup relevant du programme Live! des Cordish Companies. Marque hautement considérée comme l’une des principales marques de divertissement du pays. Accueillant plus de 55 millions de visiteurs par an, ces développements comptent parmi les destinations de restauration, de divertissement, de jeux, d’hôtellerie et de sport les plus en vue du pays. Au fil des générations, The Cordish Companies est restée fidèle aux valeurs fondamentales de la famille que sont la qualité, l’esprit d’entreprise, les relations personnelles à long terme et l’intégrité. Témoignant de la vision à long terme de son leadership familial, The Cordish Companies possède et gère toujours pratiquement toutes les entreprises qu’elle a créées. Pour plus d’informations, visitezwww.cordish.comou suivez-nous surTwitter.

« The Cordish Companies », « The Cordish Company » et « Cordish » sont des marques commerciales utilisées sous licence par des sociétés indépendantes, des sociétés à responsabilité légale et des partenariats (« Cordish Entities »). Chaque entité Cordish est une entité juridique distincte à but unique qui est seule responsable de ses obligations et responsabilités. Aucune opération commune ou interdépendance financière, et aucun mélange d’actifs ou de passifs des entités Cordish n’existe, ou ne devrait être considéré comme existant, en raison de la référence commune potentielle à plusieurs entités indépendantes opérant sous les noms « Cordish », « The Cordish ». Companies” ou “The Cordish Company” ici ou ailleurs.

À propos de Caesars Entertainment, Inc.

Césars Entertainment, Inc. (NASDAQ : CZR) est le plus grand casino-société de divertissement aux États-Unis et l’un des fournisseurs de jeux et de divertissement les plus diversifiés au monde. Depuis ses débuts en Reno, Nevada, en 1937, Caesars Entertainment s’est développé grâce au développement de nouveaux complexes hôteliers, à des expansions et à des acquisitions. Les complexes hôteliers de Caesars Entertainment opèrent principalement sous les marques Caesars®, Harrah’s®, Horseshoe® et Eldorado®. Caesars Entertainment propose des équipements diversifiés et des destinations uniques, en mettant l’accent sur la fidélisation et la valeur de ses clients grâce à une combinaison unique de service impeccable, d’excellence opérationnelle et de leadership technologique. Caesars Entertainment s’engage envers ses employés, ses fournisseurs, ses communautés et l’environnement à travers son cadre PEOPLE PLANET PLAY. Si vous pensez que vous ou quelqu’un qui vous est cher pourriez avoir un jeu d’argent problème, appelez le 1-800-522-4700. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.caesars.com/corporate .

Contacts

Médias

Pour Rockpoint :

Jon Keehner / Sarah Salky / Erik Carlson

Joële FrankWilkinson Brimmer Katcher

(212) 355-4449

[email protected]

Pour les entreprises cordiales :

Cari Furman

Les Compagnies Cordoues

[email protected]

Pour Caesars Entertainment :

Kim Butler

Césars / Harrah’s Plage de Pompano

[email protected]

SOURCE Groupe Rockpoint, LLC