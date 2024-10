Rockland rendra hommage aux policiers de Nyack tués et au garde de Brinks lors du vol de 1981, le 20 octobre

NYACK — Des centaines de personnes seront alignées à l’entrée de l’autoroute de l’État de New York le 20 octobre pour se souvenir de deux policiers et d’un agent de sécurité assassinés lors de l’attentat. 1981 Vol à Brinks.

La 43e cérémonie annuelle rend hommage au sergent de police de Nyack. Edward O’Grady, l’agent Waverly « Chipper » Brown et l’agent de sécurité de Brinks Peter Paige.

Que s’est-il passé lors du vol de Brinks en 1981 ?

Le 20 octobre 1981, un gang de révolutionnaires autoproclamés a tué Paige et grièvement blessé son partenaire, Joseph Trombino, devant la banque nationale Nanuet, au centre commercial Nanuet. Les auteurs ont volé 1,6 million de dollars dans un camion blindé Brinks.

Moins d’une heure plus tard, alors que la police recherchait les voleurs, les agents de Nyack arrêtaient les véhicules à un barrage routier à l’entrée de Thruway. Alors que la police interrogeait les conducteurs, des hommes armés ont sauté de l’arrière d’un U-Haul. Ils ont tué O’Grady et Brown, blessant le détective Arthur Keenan et l’officier Brian Lennon.

L’officier de police de Nyack Waverly « Chipper » Brown, à gauche, et le Sgt. Edward O’Grady a été assassiné le 20 octobre 1981 à un barrage routier de Nyack lors du vol d’un camion Brinks.

Les voleurs de Brinks en 1981 s’appelaient la Famille et comprenaient des membres de l’Armée de libération noire, des militants anti-guerre du Vietnam et des droits civiques des années 1960 et 1970, ainsi que des criminels connus. Certains membres du gang ont volé plusieurs véhicules blindés dans la région.

Un groupe de travail antiterroriste conjoint composé du FBI et de la police locale a retrouvé les individus qui ont volé le véhicule blindé Rockland Brinks, ainsi que d’autres institutions financières et véhicules blindés de la région. Des dizaines d’arrestations et de condamnations ont suivi.

D’intérêt: Les policiers assassinés lors du vol de Brinks recevront un honneur commémoratif avant leur anniversaire

Photo du véhicule blindé Brinks Gaurd Peter Paige à l’intérieur d’un camion blindé Brinks. Paige a été abattue et tuée au centre commercial Nanuet peu de temps avant que deux policiers de Nyack, Edward O’Grady et Waverly Brown, ne soient également tués dans le vol de Brinks.

Ce qu’il faut savoir sur le mémorial Brinks du 20 octobre sur NYS Thruway

La cérémonie – sur Mountainview Avenue, dans le parc de poche avec un mémorial en pierre, des drapeaux et un banc de granit – commence à 16 heures, au même moment où la fusillade a eu lieu le 20 octobre 1981. L’État ferme la sortie Thruway est pour la cérémonie.

L’orateur principal sera le chef de la police de Haverstraw Town, John Gould, devenu chef il y a quelques mois après près de deux décennies en tant qu’officier.

La cérémonie, qui dure généralement une heure, attire des centaines de personnes, dont des policiers, des familles et des résidents, sur le site situé à proximité de la route 59. L’événement comprend une garde d’honneur de la police, un dépôt de couronnes, le jeu de « Taps », une salve de fusil, cornemuse et tambours, et chant de l’hymne national et de God Bless America.

Steve Lieberman couvre le gouvernement, les dernières nouvelles, les tribunaux, la police et les enquêtes. Contactez-le à [email protected] Gazouillement: @lohudlegal

En savoir plus articles et biographie. Notre couverture locale n’est possible qu’avec le soutien de nos lecteurs.

Cet article a été initialement publié dans le Rockland/Westchester Journal News : NYS Thruway fermera la sortie 10 le 20 octobre pour le mémorial du vol de Brinks