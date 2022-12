‘Rockford Files’ et l’acteur lauréat d’un Emmy Stuart Margolin sont morts à 82 ans

Stuart Margolin, acteur de “Rockford Files” et “The Mary Tyler Moore Show”, est décédé. Il avait 82 ans.

Le beau-fils de Margolin a confirmé sa mort sur sa page de médias sociaux.

“Les deux moments les plus profonds de ma vie… la naissance de mes enfants et le chevet de mon beau-père décédé ce matin. Ma mère, mon frère et moi lui tenons la main. Tout le temps entre la naissance et la mort, la vie est en place à nous de remplir de moments tout aussi profonds”, a partagé son beau-fils et acteur Max Martini sur son Instagram, lundi.

“Cela m’a fait réaliser combien de temps j’avais perdu sur des choses qui n’aboutiraient jamais à rien. Juste une prise de conscience profonde que je pensais partager. Je t’aime Stuart Margolin. Un grand acteur/scénariste/producteur/réalisateur. Mais plus important encore, un beau-père profondément doué qui était toujours là avec amour et soutien pour sa famille. RIP Pappy. Garde-les froids.

L’autre beau-fils de Margolin, le réalisateur Christopher Martini, a déclaré qu’il était décédé de causes naturelles à Staunton, en Virginie, selon The Hollywood Reporter.

Margolin était surtout connu pour son rôle d’escroc, Evelyn “Angel” Martin dans “The Rockford Files”.

D’autres rôles notables étaient dans “SOB” de 1981 où il a joué aux côtés de Julie Andrews, et “A Fine Mess” de 1986.

L’acteur lauréat d’un Emmy est apparu dans “The Stone Killer” en 1973 et “Death Wish” en 1974 aux côtés de Charles Bronson. Les deux films ont été réalisés par Michael Winner.

Après que “The Rockford Files” ait été diffusé avec succès pendant six saisons, Margolin a reçu deux Emmy Awards pour son travail en tant qu’acteur de soutien exceptionnel dans une série dramatique pour son personnage Angel.

L’ami et co-star de Margolin, James Garner, a écrit un mémoire en 2011 intitulé “The Garner Files”, où il a discuté de son rôle dans l’émission à succès.

“J’avoue que je n’ai jamais compris pourquoi Rockford aime tant Angel parce qu’il est pourri jusqu’à la moelle”, a écrit Garner dans son livre. “Mais il y a quelque chose d’adorable chez lui. Je ne sais pas ce que c’est, mais c’est tout ce que fait Stuart.”

Margolin est née en 1940 à Davenport, Iowa et a grandi à Dallas. Il aurait fréquenté un internat à Nashville et une école privée à Dallas.

Alors qu’il poursuivait son intérêt pour le théâtre, déménageant à New York pour vivre avec son frère aîné Arnold, Margolin a participé à un camp de théâtre d’été.

En 1961, il est devenu célèbre en jouant dans “The Gertrude Berg Show” de CBS et en incarnant un homme de la marine dans “Ensign O’Toole” de NBC.

Margolin était également réalisateur et a travaillé sur plusieurs films avec son défunt ami de longue date Garner – “The Long Summer of George Adams” et “The Glitter Dome”.

Le célèbre acteur a également joué dans “Love, American Style”, “Blackouts” et “The Censor”.

Son travail le plus récent a notamment été présenté dans “30 Rock” et “The X-Files”. Il a également écrit “What the Night Can Do”, réalisé par son beau-fils Christopher.

Il laisse dans le deuil sa troisième épouse Pat, sa fille Michelle Martini, son frère Arnold et ses beaux-fils.