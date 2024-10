Rockets et Alperen Sengun finalisent une prolongation de cinq ans

17h35: Sengun a officiellement signé son nouveau contrat avec les Rockets, selon Journal des transactions de NBA.com.

16h49: Le Fusées et grand homme Alperen Sengun ont conclu un accord sur une prolongation de cinq ans à l’échelle des recrues, les agents Sean Kennedy et Jeff Schwartz dites à Bobby Marks d’ESPN (Lien Twitter). L’accord vaut 185 millions de dollars, avec une option de joueur de cinquième année, selon Marks.

Sengun, 22 ans, vient de connaître une saison exceptionnelle qui l’a vu terminer troisième dans le vote du joueur le plus amélioré. Il a établi de nouveaux sommets en carrière en points (21,1), rebonds (9,3), passes décisives (5,0) et interceptions (1,2) par match tout en réalisant 53,7 % de ses tentatives de placement en 63 départs (32,5 MPG) avant de se blesser prématurément à la cheville et au genou. a terminé sa saison.

Malgré le tournant de Sengun, il y avait une incertitude au début de l’automne quant à savoir si lui et les Rockets parviendraient ou non à prolonger l’échelle des recrues, puisque Houston n’était pas censé lui offrir un accord de salaire maximum à ce moment-là et était en mesure de maximiser sa marge de plafond pour 2025 en reportant un nouvel accord pour Sengun. S’il était entré dans la prochaine intersaison en tant qu’agent libre restreint, Sengun aurait eu un plafond de seulement 16,3 millions de dollars.

Cependant, Sengun a déclaré lors de la journée des médias qu’il était intéressé à signer une prolongation avant le début de la saison 2024/25 et Jonathan Feigen du Houston Chronicle a rapporté à l’époque qu’il y avait une « chance légitime » que les deux parties parviennent à un accord.

Après avoir accepté les conditions avec Sengun et Vert Jalenqui a signé une prolongation de 105,3 millions de dollars sur trois ans, les Rockets semblent désormais prêts à opérer au-dessus du plafond l’été prochain plutôt qu’en dessous.

Ils ont également deux de leurs joueurs clés enfermés pour plusieurs saisons au-delà de 2024/25. En plus de Sengun et Green, les jeunes des Rockets Amen Thompson, Cam Whitmoreet Reed Sheppard sont également sous contrat jusqu’en 2027 au moins.

Sengun est l’un des sept joueurs à avoir complété une extension à l’échelle des recrues au cours des dernières 24 heures, rejoignant Jalen Johnson, Jalen Suggs, Trey Murphy, Corey Kispert, Moïse Maugreyet son coéquipier Green.