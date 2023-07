Rockets Dillon Brooks Q&A: Sur la défense d’Ime Udoka, dire ce qu’il pense et plus

LAS VEGAS – Alors que Dillon Brooks était niché dans son siège à côté de Jaren Jackson Jr. à la mi-temps du match Grizzlies-Bulls de samedi, s’imprégnant de l’atmosphère à l’intérieur du pavillon Cox, un officiel de Memphis s’est approché de lui, son sourire aussi large que l’arène elle-même.

Les deux ont partagé une longue étreinte et échangé des plaisanteries avant que la conversation ne passe au basket-ball, Brooks étant maintenant membre des Houston Rockets ayant quitté les Grizzlies en agence libre, l’équipe qu’il avait passée l’intégralité de sa carrière de six ans avant le déménagement. Malgré le ton jovial de l’échange, il était clair que Brooks était déjà en mode semi-éliminatoire.

« Quatre fois », a déclaré Brooks, faisant référence au nombre de matchs que les Grizzlies et les Rockets se joueraient en saison régulière. « Quatre fois. Quatre fois. Et je l’ai eu aussi !

Brooks a élevé la voix avec sa dernière phrase, pleinement conscient de la cible visée, l’ancien coéquipier Desmond Bane – sachant qu’il était à portée de voix au bon décibel. L’aile des Grizzlies n’a pas hésité à se joindre aux festivités.

« Il a déjà dit qu’il ne serait pas capable de me garder ! » Bane a répondu avec un sourire. « Il a déjà dit ‘Je sors d’une épingle et il ne peut pas me tenir!' »

Bane a attrapé Brooks et les deux ont commencé par la ligne de fond et se sont répandus sur le terrain avant de s’embrasser. L’amour brûle toujours fort à Memphis, mais Brooks est prêt à apporter la même passion, le même feu et la même énergie à sa nouvelle équipe des Rockets.

Brooks, qui vient de signer un nouveau contrat avec Houston qui lui rapportera 86 millions de dollars sur quatre ans (avec des incitations pouvant atteindre 90 millions de dollars), s’est assis avec L’athlétisme pour discuter de sa nouvelle équipe, de ce qu’il apporte à la table, des premières attentes et plus encore.

Pourquoi Houston ? Qu’est-ce qui vous a incité à apporter vos talents aux Rockets à ce stade de votre carrière ?

Vous savez, c’était comme le même genre de chose avec Memphis. Un beau noyau jeune. Je sens que je peux avoir un impact là-bas. Et donnez simplement mon vétéran et mon amour défensif pour le jeu, apportez ce sens du professionnalisme et essayez de le changer.

C’est une équipe des Rockets avec une tonne de jeunes talents mais qui a vraiment eu du mal défensivement au cours de ces deux ou trois dernières saisons. Maintenant, vous êtes entré dans l’image fraîchement sorti d’une saison où vous avez remporté les honneurs All-Defense. Qu’apportez-vous à table ?

Juste beaucoup de grain. Beaucoup de cœur, beaucoup de connaissances, bon jeu défensif également. Et je suis ici pour enseigner, tu vois ce que je veux dire ? J’ai hâte de travailler avec Tari (Eason). J’ai l’impression qu’il peut être un grand joueur dans cette NBA – en particulier un grand défenseur – et développer son jeu, son athlétisme et tout. Mais j’ai hâte de travailler avec lui. Et oui, à peu près. Et juste, vous savez, c’est juste ce vétéran avisé.

Être jumelé avec un entraîneur-chef à Ime Udoka qui prêche également la défense, comment cela se prête-t-il à l’avenir de l’équipe qui essaie de réinitialiser la culture et d’aider ces gars à grandir?

J’essaie juste de construire de la bonne manière. C’est une ligue axée sur l’attaque, mais pour gagner des championnats, pour gagner des matchs de manière régulière, vous devez avoir une défense. Tout le monde peut marquer. Tout le monde peut trouver un moyen de jouer. Mais comment pouvez-vous obtenir des arrêts? Et c’est en partie la raison pour laquelle j’ai choisi (Houston). Ime Udoka est un excellent entraîneur. Et je veux être entraîné par un grand entraîneur.

Avez-vous eu des conversations avec Fred VanVleet ou d’autres gars de l’équipe depuis que vous avez accepté de signer avec les Rockets ?

J’ai parlé à Jalen. J’ai hâte de travailler avec lui, il a hâte de travailler avec moi, de développer nos jeux ensemble. J’ai parlé un peu à Fred. Il a hâte de se mettre au travail – c’est tout ce qu’il prêche. Mettons-nous au travail, mettons-nous au travail. Et puis j’ai rencontré (Alperen) Şengün aussi et (Jae’Sean) Tate. J’ai donc rencontré quelques gars. Et j’ai hâte de rencontrer plus de gars et de m’habituer à tout.

Vous êtes quelqu’un qui va toujours dire ce que vous pensez et vous n’avez pas peur d’affronter les autres joueurs. Cette équipe a besoin d’un tel avantage. Donc, avec cette puce sur votre épaule, avec la façon dont tout s’est terminé avec les Grizzlies, qu’essayez-vous d’apporter du premier jour ?

J’essaie juste d’être contagieux. Je veux juste être une énergie contagieuse, tu vois ce que je veux dire ? Et j’ai l’impression qu’avec ma présence de vétéran, mon leadership, mon énergie, c’est contagieux. Et les gars jouent dur et les gars veulent jouer des deux côtés. J’ai donc hâte d’avoir cet effet et de le changer.

100 pourcent. Je pense qu’ils l’ont vu. Vous savez, c’était il y a deux ans. Mais juste arriver à mes endroits, être plus une menace en descente et essayer juste d’être un meilleur espaceur au sol.

Quelle est votre motivation ? Qu’est-ce qui fait bouger Dillon Brooks ?

Le match en place. J’essaie de trouver la motivation chaque jour, chaque match, mais je peux l’obtenir. Vous voulez toujours jouer avec ce feu, surtout en tant que défenseur, parce que si vous prenez un jour ou un play off, les gars en profitent. Et c’est une chose que nous essaierons probablement de faire à Houston – tenir les gens responsables et les détails de tout.



Il y a eu beaucoup de discussions à votre sujet, mais on ne parle pas beaucoup de votre fin dans la deuxième équipe All-Defense. Pourquoi pensez-vous que c’est?

Je ne suis pas sûr. Cela m’est égal. Je sais que chaque nuit, les gars pensent à moi. C’est dans leur tête avant même que le match ne commence. Donc je ne m’inquiète pas pour ça. C’est juste une chose que vous considérez comme une bonne récompense et que vous essayez de reproduire à chaque saison. Mais je suis content d’avoir fait partie de l’équipe.

Des attentes précoces comme faire le tournoi Play-In ou les séries éliminatoires cette saison? Des objectifs personnels pour vous-même ?

Pas de bébé. J’ai l’impression que ça va commencer au camp d’entraînement avec nos habitudes. Notre attention aux détails, à quel point nous jouons dur, puis nous allons match par match et essayons de nous améliorer. Mais évidemment, nous voulons aller aux séries éliminatoires et aux Play-In et tout changer comme ça. Mais ça va faire des pas de bébé. Il faudra des gars à l’écoute et des gars prêts à jouer. Les gars sont excités pour ça.

Vous avez parlé de rendre ces jeunes joueurs meilleurs. Comment pouvez-vous aider quelqu’un comme Şengün, un centre offensif talentueux qui veut aussi s’améliorer de l’autre côté du ballon ? Parce que ce poste est considéré comme la dernière ligne de défense et la plus importante, comment votre présence sur le terrain peut-elle l’aider ?

Être juste aux bons endroits sur les couvertures de baisse ou si nous changeons, juste être aux bons endroits, Comprendre qu’il y a toujours un plan de match pour tout le monde, surtout quand nous allons changer. Alors, comment un joueur aime-t-il aller à droite ou à gauche, ses points forts, son travail de film et des trucs comme ça. C’est ainsi que je peux l’aider à s’améliorer sur le plan défensif. Et puis finalement c’est juste la volonté et le combat.

Êtes-vous d’accord avec l’idée que VanVleet sera en mesure d’obtenir des prises de vue plus efficaces ? Votre pourcentage de 3 points a chuté la saison dernière, mais comment jouer avec quelqu’un comme VanVleet vous aide-t-il à être plus efficace et plus efficient ?

Oui bien sûr. Il trouve des moyens de faire ouvrir les coups aux gars et je dois juste commencer à les renverser, c’est tout. J’ai hâte de jouer avec Fred. C’est un garde astucieux, il aime trouver ses coéquipiers, mais il peut aussi trouver un moyen de marquer. J’ai hâte de jouer contre lui et nos jeux se mélangent bien.

Je sais que tous les meilleurs défenseurs ont certaines astuces dans leur jeu. Êtes-vous prêt à partager tous vos secrets avec ces gars pour les aider à améliorer leur niveau défensif ou y a-t-il des outils que vous souhaitez garder pour vous ?

Je vais certainement partager. Je partage toujours mes joyaux tout le temps. Et je vais certainement partager parce que nous allons changer. Chaque gars va avoir une chance de garder qui que ce soit. Alors je vais évidemment leur apprendre. C’est pourquoi j’ai traversé cette ligue de sept ans, parce que je sais comment protéger ces gars. Je vais leur donner quelques trucs du métier, juste différentes choses pour être dans les bonnes positions, des trucs comme ça. J’ai hâte, j’ai hâte de me mettre au travail.

