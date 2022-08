Rocketry The Nambi Effect success party : CET acteur de Vikram Veda fait une entrée surprise à la fête de R Madhavan

R Madhavan profite actuellement du succès de son film récemment sorti, Rocketry: The Nambi Effect. L’acteur a fait ses débuts en tant que réalisateur avec ce film et a également produit et écrit le scénario pour celui-ci. Le film a créé une tempête au box-office et a également été présenté en première sur les plateformes OTT. Après avoir remporté beaucoup de succès pour Rocketry, R Madhavan a organisé une fête à Mumbai pour l’ensemble de la distribution et de l’équipe du film. L’acteur sud Vijay Sethupathi a assisté à la fête du succès de Rocketry: The Nambi Effect. Vijay a partagé l’espace de l’écran avec R Madhavan dans Vikram Veda et le public était amoureux de leurs performances dans le film. Outre Vijay, plusieurs acteurs ont honoré la fête de leur présence, notamment Pooja Devariya, Pushkar, Gayanthri, etc.

Les célébrités ont passé du temps de qualité les unes avec les autres et se sont bien amusées. Nambi Narayanan sur qui le film est basé faisait également partie de la fête.

Un regard sur les photos –

Pour les non-initiés, Rocketry : The Nambi Effect est basé sur la vie du scientifique de l’ISRO, Nambi Narayanan, faussement accusé d’espionnage. Rocketry est sorti en telugu, hindi et anglais. L’acteur Suriya a joué un camée dans la version tamoule, tandis que l’acteur Pathaan Shah Rukh Khan a joué un camée dans le rôle hindi. Le film mettait également en vedette Simran, Ravi Raghavendra, Misha Ghoshal, Karthik Kumar et Mohan Ramam dans des rôles importants.